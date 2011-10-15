به گزارش مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان این مطلب در بیانیه ای که در آستانه اعزام دانش آموزان استان مرکزی در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور صادر کرده آورده است: بی شک اردوهای راهیان نور بعنوان جریان فرهنگی سیال و جاری در بطن جامعه اسلامی ایران از جمله مهمترین راهبردها و حرکت های تعالیم دینی است که با الگوگیری از دلاورمریهای شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس کارآمدترین نقشه عملی فرهنگی در مقابل جنگ نرم دشمن محسوب می شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: مسئولین باید در این اردوها تدبیر و تدبر شور جوانان را با شعور انقلابی همراه و از این طریق پیوندی مبارک بین نسل اول انقلاب، نسل جبهه و جنگ و نسل جوان امروز ایجاد نمایند تا با دستانی پر و سنگرهای آماده بستر مقابله لا جنگ فرهنگی در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی ایران که از ابتدای این نظام مقدس تاکنون درصدد ضربه زدن به آن هستند فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه و همزمانی این سفر با فصل آغاز اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور بیان داشته است: این تقارن برگ نوینی را رو به فعالان و مسئولان فرهنگی حوزه های پایداری، دفاع مقدس و مقاومت اسلامی می گشاید تا با سرلوحه قرار دادن رهنمودها و منویات رهبر فرزانه انقلاب و در جهت نیل به فرمایشات گرانبهای معظم له گام بردارند.

آیت الله دری نجف آبادی ضمن تقدیر از برگزاری کاروانهای فرهنگی راهیان نور که بصورت تاثیرگذار و شکوهمند در حال برگزاری است آورده است: بدین وسیله حمایت خویش و مردم ولایتمدار و شریف استان مرکزی را از این حرکت عظیم فرهنگی که مطابق رهنمودهای حکیمانه و بیانات راه گشای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است اعلام نموده و از خداوند متعال تداوم راه انسان ساز مقاومت اسلامی و فتح الفتوح این پایداری که همان شهادت و به تعبیر امام راحل(ره) عندربهم یرزقون است و نصرت امت اسلام در مقابل مستکبران و ایادی کفر و صهیونیزم را خواهانم.