نوربخش از کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نوربخش، سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران پس از کسب عنوان چهارمی این تیم در رقابت‌های جهانی رومانی با تصمیم محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به جمع اعضای کادر فنی این تیم اضافه شد.

با تصمیم محمد بنا، نوربخش پس از همراهی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی ترکیه از جمع اعضای کادر فنی این تیم جدا شده و فرنگی کاران ایران را در راه آماده سازی برای حضور در المپیک همراهی نخواهد کرد.

به این ترتیب بنظر می رسد ناصر نوربخش بار دیگر به پست قبلی خود به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان بازخواهد گشت، البته این امر بستگی به نظر فدراسیون کشتی دارد.

با جدایی نوربخش، محمد بنا به عنوان سرمربی و جمشید خیرآبادی، ایرج اسفندیاری‌فر، رسول جزینی و حمیدرضا اسماعیل نژاد مربیان تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های المپیک 2012 لندن خواهند بود.