عملیات احداث کارخانه تولید تجهیزات کشاورزی در جوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار جوین بعد از ظهر شنبه در این مراسم هزینه احداث این واحد تولیدی را 20 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت: این مجتمع، تا پایان سال توسط بخش خصوصی ساخته و افتتاح خواهد شد.

مهدی فروزان افزود: لوله و اتصالات آبیاری قطره ای، آبیاری تحت فشار، سایر لوله ها و اتصالات مورد نیاز در بخش کشاورزی و لوله های پلی اتیلینی از جمله محصولات این کارخانه است.

فرماندار جوین ابراز امیدواری کرد: بهره بردارای از این واحد تولید، اشتغال زایی، رونق اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است، در مراسم افتتاح کارخانه مذکور که در محل شهرک صنعتی این شهرستان برگزار شد، نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولان جوین حضور داشتند.