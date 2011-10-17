اعزام 114 نفر از مددجویان کمیته امداد البرز به مشهدالرضا

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای گام ششم از طرح نظام جامع خانواده تعداد 114 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز به مشهد الرضا(ع) اعزام شدند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد البرز با اشاره به اعزام مددجویان تحت حمایت این نهاد به سفر زیارتی مشهد مقدس اظهار داشت: در راستای اجرای گام ششم از طرح نظام جامع خانواده تمامی مددجویان مشمول اجرای طرح به این سفر نورانی اعزام شدند.

این مسئول عنوان کرد: در این مرحله از اعزام 114 نفر از مادران تحت حمایت به همراه دختران خود برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام شده اند.

وی گفت: هزینه این سفر معنوی توسط خیران و کمیته امداد پرداخت شده و مددجویان به صورت رایگان به پابوس مرقد مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) اعزام شدند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد البرز افزود: برخی از مددجویان تحت حمایت این کاروان زیارتی برای اولین بار به زیارت امام هشتم مشرف شدند.



دیدار امام جمعه اشتهارد با خانواده های تحت حمایت کمیته امداد



رئیس کمیته امداد شاخه اشتهارد نیز از دیدار امام جمعه اشتهارد با خانواده های تحت حمایت کمیته امداد در این منطقه خبر داد.



مهرعلی کلهر گفت: در راستای اجرای طرح مفتاح الجنه، حجت الاسلام واثق امام جمعه اشتهارد و هیئتی متشکل از مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) اشتهارد از خانواده های تحت حمایت این نهاد بازدید و دلجویی کردند.

وی ادامه داد: دلجویی و همنشینی و مجالست با نیازمندان و خانواده آنان از اهداف این بازدید بوده است.

این مسئول گفت: حضور مستقیم مسئولان در این زمینه، جهت آگاهی از وضعیت زندگی مددجویان تحت حمایت به منظور رفع مشکلات و نیازهای اجتماعی آنان صورت می گیرد.

وی به فعالیت اجرایی این نهاد در امور مددجویان اشاره کرد و افزود: اکرام و توجه به خانواده های تحت حمایت از جمله فعالیتهای کمیته امداد است که در دین مبین اسلام به آن سفارش اکید شده است.

در پایان این دیدارها، سبد کالایی به هر کدام از خانواده ها اهدا شد.