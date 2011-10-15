تیم ایران مقابل مجارستان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست مسابقات بینالمللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان و از گروه B تیم ایران A در مصاف با مجارستان به برتری 3 بر صفر دست یافت. از گروه A اسلواکی مقابل قزاقستان با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شد.
در ادامه این رقابتها عصر امروز قزاقستان با ایران B بازی می کند. این بازی از گروه A برگزار میشود. در دیگر گروه نیز تیم ایران A با عراق بازی میکند. در پایان این بازیها دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود میکند.
مسابقات بینالمللی تنیس روی میز فجر کاپ گلستان روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای نهایی بخش تیمی و آغاز دیدارهای انفرادی دنبال خواهد شد. دیدارهای بخش دوبل نیز از روز دوشنبه آغاز میشود.
برای نخستین دوره رقابتهای بینالمللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان 3500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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