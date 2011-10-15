تیم ایران مقابل مجارستان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان و از گروه B تیم ایران A در مصاف با مجارستان به برتری 3 بر صفر دست یافت. از گروه A اسلواکی مقابل قزاقستان با نتیجه 3 بر صفر متحمل شکست شد.

در ادامه این رقابت‎ها عصر امروز قزاقستان با ایران B بازی می کند. این بازی از گروه A برگزار می‎شود. در دیگر گروه نیز تیم ایران A با عراق بازی می‌کند. در پایان این بازی‎ها دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می‎کند.

مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجر کاپ گلستان روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای نهایی بخش تیمی و آغاز دیدارهای انفرادی دنبال خواهد شد. دیدارهای بخش دوبل نیز از روز دوشنبه آغاز می‎شود.

برای نخستین دوره رقابت‏های بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان 3500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.