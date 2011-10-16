به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با حضور عباس رافعی در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم بمبئی هند که از 21 تا 28 مهر برگزار می شود، به نمایش در می‌آید.

"ملاقات" در بخش سینمای دنیا در روزهای 25 و 26 مهر به نمایش در خواهد آمد. همچنین فیلم دیگرعباس رافعی "بیگانگان" هفته آینده در جشنواره‌ای در چین به نمایش در خواهد آمد.



در خلاصه داستان اپیزودهای این فیلم آمده است: "ایستگاه آخر" نوشته عباس رافعی، زنی در تدارک مراسم کفن و دفن شوهرش است که هنوز نمرده است. "ملاقات" نوشته محمود خدا کریم، حکایت غسال و گورگنی است که در تلاش برای ملاقات با یکی از مسئولان هستند. ملاقات میسر نمی‌شود تا اینکه خود مسئول به ملاقات آنها می‌آید، اما در غسالخانه و "چسب زخم" نوشته هادی مقدم دوست، حکایت دختر و پسر علاقمند به هم است که بهشت زهرا را به عنوان محل ملاقات انتخاب می‌کنند.



ستاره اسکندری، احمد مهرانفر، مهدی فقیه، رامین راستاد، میثم یوسفی، جمال خلیلی، پرویز عاشورنیا، سیاوش قاسمی، هوشنگ آخوندپور، محمود خداکریم، ابراهیم جهانیان، شروین مولائی، سانیا سالاری، مهدی راشدی، علیرضا بامداد، عبدالرضا حمیدی و افسانه بایگان بازیگران این اثر سینمایی هستند.

موسسه رسانه تصویری عرضه بین‌المللی "ملاقات " را بر عهده دارد.

