به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پارس آباد بعد از ظهر شنبه، در جلسه بررسی مشکلات طرح مرکز فنی و حرفه این شهرستان با بیان اینکه پیشرفت کار این مرکز تخصصی رضایت بخش نیست اظهار کرد: مسئولان ذیربط باید در ساخت و تکمیل این مرکز که یکی از نیازهای اساسی پارس آباد است بیش از گذشته تلاش کنند.

ولی کریمی افزود: این طرح باید در سالهای گذشته مورد بهره برداری قرار می گرفت چرا که مردم از مسئولات خود بیش از این انتظار دارند و باید پاسخگوی این خواسته ها بود.

به گفته وی با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال 300 نفر در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستان پارس آباد فراهم می شود.

کریمی عنوان کرد: ساختمان مرکز آموزشی فنی و حرفه ای تخصص پارس آباد در 25 کیلومتری شهرستان واقع شده و با تکمیل آن سالانه پنج هزار نفر کارآموز از سراسر کشور در آن آموزش خواهند دید.

وی افزود: این مرکز در 30 هکتار زمین در حال احداث است و شامل کارگاه آموزشی پرورشی مرغ وشتر مرغ گاوداری صنعتی، پرورش قارچ، آبزیان، محصولات گلخانه ای وگیاهان باغی زراعی، دارویی و ماشین آلات ادوات کشاوری ونیز خوابگاههای مجزا برای پسران ودختران وفضاهای اداری خواهد بود.