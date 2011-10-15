ارتقای کیفیت بخش مسافری شبکه ریلی ضروری است/ برخورد با تخلفات شرکتها

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور یارمحمدی در مراسم معارفه مدیرکل راه آهن لرستان با بیان اینکه 100 درصد ناوگان مسافری راه آهن به بخش خصوصی واگذار شده است اظهار داشت: راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد سیاست گذار، نظارت بر شرکت های قطارهای مسافری و خدمات ایستگاهی را با جدیت پیگیری می کند.

معاون امور مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر کیفیت بخشی و ارتقاء سطح خدمات بخش مسافری راه آهن اظهار داشت: نظارت بر عملکرد بخش خصوصی به صورت محسوس و نامحسوس بوده و مدیران مناطق مختلف راه آهن موظف هستند طبق ضوابط با تخلفات احتمالی شرکت های مسافری برخورد کنند.

یارمحمدی با بیان اینکه ارتقای ایمنی از دغدغه های اصلی راه آهن است تصریح کرد: مسئولان راه آهن مناطق در راستای ارتقاء ایمنی و کاهش حوادث باید بازدیدهای مستمر از خطوط و ایستگاه ها داشته و بر عملکرد ماموران سیر و حرکت نظارت مداوم داشته باشند.

عضو هیئت مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: برنامه سالجاری راه آهن حمل 45 میلیون تن بار و جابجایی 33 میلیون و 500 هزار مسافر است که تاکنون 80 درصد از برنامه پیش بینی شده در بخش بار و 85 درصد در بخش مسافری محقق شده است.

وی در ادامه این مراسم، خدمت رسانی مطلوب به مردم منطقه لرستان را مهمترین وظیفه مدیرکل جدید راه آهن لرستان دانست و گفت: با توجه به وجود کارخانه سیمان و معادن متعدد در این منطقه، باید تلاشهای بیشتری برای جذب بار جدید برای حمل از طریق شبکه ریلی صورت بگیرد.

همچنین در این مراسم محمد جعفر لرستانی معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری لرستان با ابراز خرسندی از تاسیس اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود، بر ضرورت ایجاد ارتباط بین مراکز علمی، صنعتی و پژوهشی با صنعت حمل و نقل تاکید کرد.

در پایان این مراسم معاون امور مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از عبدالکریم درویش زاده مدیرکل راه آهن زاگرس و مدیر کل قبلی راه آهن لرستان و همچنین مهندس عامری مدیرکل راه آهن اراک، به خاطر زحمات و تلاشهای موثری که طی سالهای گذشته در محدوده خطوط ریلی استان لرستان انجام داده اند، علی محمدی را به عنوان مدیرکل جدید راه آهن لرستان معرفی کرد.

بنابر این گزارش، با توجه به مصوبه سفر دوم هیئت دولت به لرستان مبنی بر ایجاد اداره کل راه آهن لرستان، با تلاش و پیگیری هیئت مدیره راه آهن، محدوده این اداره کل تعیین و اواخر شهریور ماه ابلاغ شد و این اداره کل با معرفی مدیرکل جدید راه آهن لرستان، به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.