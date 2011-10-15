استقبال باشکوه از رهبری در کرمانشاه بیانگر ولایت مداری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر شنبه در جمع ائمه جمعه استان که در دفتر امام جمعه ضیاء آباد تاکستان برگزارشد اظهارداشت: استقبال پر شور مردم کرمانشاه از رهبری به دنیا فهماند که با همه نقشه ها و توطئه هایی که برای نظام اسلامی و ملت بیدار ما کشیده اند باز هم در برابر این ملت ناتوانند و محکوم به شکست خواهند بود.

وی افزود: این ملت بیدار و با بصیرت به نظام جمهوری اسلامی در همه حال وفادار بوده و تحت زعامت ولی فقیه حرکت می کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: باید بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم کرمانشاه که خواستار حفظ وحدت و همدلی بین قوای سه گانه شدند فصل الخطاب همه قرار گیرد تا نظام آسیب نبیند.

آیت الله باریک بین اظهارداشت: امروز با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی کشورهای دیگر هم می خواهند نظامی برآمده از متن مردم را در کشور خود پیاده کنند و تحول منطقه ناشی از بیداری و اسلام خواهی مردم است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بر لزوم توجه به فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نیز تاکید کرد و گفت: باید شعائر دینی و احکام اسلامی در جامعه جدی گرفته شود و بانوان به رعایت حجاب ملزم باشند.

در ابتدای این گردهمایی حجت الاسلام خدایی امام جمعه شهر ضیاء آباد هم در خصوص دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و تقویت پیوند روحانیت با مردم مطالبی بیان کرد.



