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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

آیت الله باریک بین:

استقبال باشکوه از رهبری در کرمانشاه بیانگر ولایت مداری مردم است

استقبال باشکوه از رهبری در کرمانشاه بیانگر ولایت مداری مردم است

تاکستان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: استقبال باشکوه مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دشمنان نشان داد که ملت ایران پشتیبان نظام اسلامی و ولی فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر شنبه در جمع ائمه جمعه استان که در دفتر امام جمعه ضیاء آباد تاکستان برگزارشد اظهارداشت: استقبال پر شور مردم کرمانشاه از رهبری به دنیا فهماند که با همه نقشه ها و توطئه هایی که برای نظام اسلامی و ملت بیدار ما کشیده اند باز هم در برابر این ملت ناتوانند و محکوم به شکست خواهند بود.
 
وی افزود: این ملت بیدار و با بصیرت به نظام جمهوری اسلامی در همه حال وفادار بوده و تحت زعامت ولی فقیه حرکت می کند.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: باید بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم کرمانشاه که خواستار حفظ وحدت و همدلی بین قوای سه گانه شدند فصل الخطاب همه قرار گیرد تا نظام آسیب نبیند.
 
آیت الله باریک بین اظهارداشت: امروز با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی کشورهای دیگر هم می خواهند نظامی برآمده از متن مردم را در کشور خود پیاده کنند و تحول منطقه ناشی از بیداری و اسلام خواهی مردم است.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بر لزوم توجه به فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نیز تاکید کرد و گفت: باید شعائر دینی و احکام اسلامی در جامعه جدی گرفته شود و بانوان به رعایت حجاب ملزم باشند.
 
در ابتدای این گردهمایی حجت الاسلام خدایی امام جمعه شهر ضیاء آباد هم در خصوص دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و تقویت پیوند روحانیت با مردم مطالبی بیان کرد.

 
کد مطلب 1433759

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