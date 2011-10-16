ویژه نامه دنیای تصویر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره به معرفی و بررسی کارنامه 121 بازیگر برجسته ی معاصر سینمای جهان اختصاص دارد. ویژگی این شماره علاوه بر اطلاعات جامع و مفیدی که درباره هر بازیگر گردآمده، عکس‌هایی است که برای اولین بار به چاپ رسیده و به خوانندگان دنیای تصویر و علاقمندان مشتاق این هنرمندان تقدیم شده است.

اسامی این 121 بازیگر به شرح زیر است: خونسرد و موثر (استیو مک کوئین)، کلاسیک قدرتمند (پل نیومن)، نشانه ی تعهد (تیم رابینز)، شمایل مِهر (ریچارد گر)، منبع غنی سینما (رابرت دونیرو)، فراموش نشدنی (کیت وینسلت)، به یادماندنی (کیت بلانشت)، محبوبیت پایدار (براد پیت)، سرکش جوانمرگ (ریور فینیکس)، بچه پرروی رمانتیک (جان کیوزاک)، نابغه نادر (جانی دپ)، لاتینی اکشن کار (سلما هایک)، از چین به هالیوود (گونگ لی)، قهرمان به یادماندنی (راسل کرو)، نماد زن مدرن (ریس ویترسپون)، از ورزش تا اسکار (هیلاری سوانک).

از دیگر بازیگران می توان به ستاره قرن 21 (لئوناردو دی کاپریو)، با آن خنده ها! (ادی مورفی)، نابغه بداهه گو (رابین ویلیامز)، بنای باشکوه بازیگری (آل پاچینو)، یک چهره خاص (اُدری توتو)، تلاطم استعداد (مگی چونگ)، وسواسی بلندپرواز (ادوارد نورتون)، کمدین کارتونی (مایک مه یرز)، اصلی و فرعی (اندی گارسیا)، پدیده متفاوت (تام کروز)، عصبیت شکننده (ایزابل آجانی)، کم ولی موثر (سیسی اسپیک)، دلقک مدرن (جیم کری)، موفق، ناموفق (شارون استون)، سرزنده و هوشمند (ووپی گلدبرگ)، خوش قیافه ی سیاستمدار (جورج کلونی) اشاره کرد.

از کودکی ستاره شد (درو باریمور)، نمونه ی زن چینی (ژانگ زی یی)، هم مثبت هم منفی (مت دیمون)، تیپ ساز (ویلم دافو)، تصویر قربانی (جنیفر جیسن لی)، متخصص کنترل احساس (کوین اسپیسی)، بازیگرِ کارگردان های معروف (امانوئل بئار)، زنِ رزمی کار (میشل یوه)، عصبیت دوست داشتنی (شون پن)، ظرافت کلام و بازی (ژولیت بینوش)، نقش از آن اوست (جودی دیویس)، عاصی دردسرساز (گری اولدمن)، پهلوان تاجر! (سیلوستر استالونه)، ناجیِ جان سخت (بروس ویلیس)، جانشین بروس لی (جت لی)، کمدین آنارشیست (جان بلوشی)، مهربان ساده دل (تام هنکس) از دیگر بازیگرانی است که در این شماره معرفی شدند.

در ادامه این شماره آمده است: سوپر آدم معمولی هند (شاهرخ خان)، ستاره متعهد (امیرخان)، بازیگر خوب، کارگردان فوق العاده (مل گیبسون)، ملکه ی سیاه (پم گریر)، روی بند خیر و شر (جف گلدبلوم)، غرق در نقش (دانیل دی لوئیس)، مهم ترین بازیگر فرانسه (ژرارد دوپاردیو)، خوش قیافه ی نچسب! (کوین کاستنر)، ستاره ی گُداری! (آنا کارینا)، مظهر موج نو (ژان پی یر لئو)، جذابیت ظرافت (اوان مک گرگور)، از پانتومیم تا سینما (جسیکا لانگ)، جسارت در پیچیدگی (ویلیام هرت)، راز شرافت (نیکلاس کیج)، معصیت و معصومیت (میشل فایفر)، سوپراستار اسپانیا (پنه لوپه کروز)، اسپانیایی چکمه پوش (آنتونیو باندراس)، قابلیت منفی بودن (جان مالکوویچ)، معصوم محبوب (میا فارو).

مرد آهنی شکننده! (رابرت داونی جونیور)، کری گرانت زمانه ی ما (هیو گرانت)، معمولی شگفت انگیز (جولیا رابرتز)، آتیه خوش (سوفی مارسو)، سیاهپوست پرقدرت (هالی بری)، قهرمان علمی تخیلی (کیانو ریوز)، نابغه ی درک نشده (فارست ویتاکر)، کمدین سرد (بیل مورای)، کمدین ساده دل (بن استیلر)، کمدین رزمی کار (جکی چان)، ستاره ی نوجوان، ستاره ی میانسال (جودی فاستر)، از کلیشه به اندیشه (ساموئل ال.جکسون)، عجیب و منحصر به فرد (استیو بوسیمی)، توانا و قدرتمند (خاویر باردم) ازدیگر بازیگران شماره جدید دنیای تصویر است که به معرفی انها پرداخته است.

دیگر بازیگران عبارتند از به سوی رستگاری (بنیسیو دل تورو)، ستاره معاصر ما (نیکول کیدمن)، با صدای خش دار (کاتلین ترنر)، عاصی و غافلگیرکننده (ونسان کسل)، قهرمان سیاهان (دنزل واشینگتن)، جامه ی ناجور و خیاط های ماهر (مایکل کیتون)، سه بعدی (ویل اسمیت)، آشنای کوچک! (دنی دوویتو)، سرکش در چرخش (مت دیلون)، ستاره خیرخواه (آنجلینا جولی وویت)، شمشیرزن تارانتینو (اوما تورمن)، زن وودی آلنی! (دایان کیتون)، نیم قرن ستایش (داستین هافمن)، بی رقیب (مریل استریپ)، قهرمان خاص اکشن (هریسون فورد)، ستاره دهه هفتاد (فی داناوی)، اصل تراژدی (جین سیبرگ)، از جنس پل نیومن (جف بریجز)، روشنفکر عینکی (وودی آلن)، عمر دوباره (جان تراولتا)، سرد و سمپاتیک (ایزابل هوپر).

در بخش پایانی این شماره اسامی بازیگرانی چون قهرمان برگمانی (لیو اولمن)،غول جذاب (شون کانری)، شخصیت لندنی! (مایکل کین)، از مصر آمد (عمر شریف)، جادوگر باهوش سینما (جک نیکلسون)، مورد استثنایی (کاترین زیتاجونز)، فرزند خلف (مایکل داگلاس)، غول مکانیکی زیرک (آرنولد شوارتزنگر)، یاغی دماغ شکسته (لیام نیسن)، ترسیم خارق العاده نفرت (رالف فاینس)، سیمای استثنایی (آلن دلون)، کمدین موسفید (استیو مارتین)، بانوی فاصله ها (کاترین دونوو)، آهسته و آرام (رابرت ردفورد)، خستگی ناپذیر (گوئینت پالترو)، آرامش حضور (ساندرین بونر)، اندوه قهرمانی (ژان رنو) و قدبلند مقتدر (سیگورنی ویور) دیده می شود.