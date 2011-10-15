به گزارش خبرنگار مهر، ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نماینده قم نایب قهرمان نخستین مرحله لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور شد.



مرحله نخست مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور با شرکت چهار تیم حاضر در گروه دوم مرحله مقدماتی به مدت دو روز به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان مرکزی در شهر اراک برگزار شد.



تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نماینده قم با کسب برتری مقابل تیم‌های جانبازان اراک و پیام ارتباطات اصفهان و قبول باخت خفیف مقابل کهریزک تهران بعد از این تیم با کسب پنج امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی قرار گرفت.



مرحله دوم این رقابت‌ها 25 آبان در تهران برگزار می‌شود و تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نماینده قم در آذرماه میزبان مرحله سوم این دوره از رقابت‌ها مرحله گروهی با شرکت چهار تیم خواهد بود.



برگزاری روز ملی پارالمپیک در قم



برنامه‌های متنوع روز ملی پارالمپیک همزمان با سراسر کشور در قم نیز با حضور ورزشکاران معلول برگزار می‌شود.



برای همین منظور نشست هماهنگی برگزاری روز ملی پارالمپیک با حضور رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین، نماینده اداره کل ورزش و جوانان، رئیس و نماینده ی آموزش و پرورش استان تشکیل و برنامه‌های مختلف در نظر گرفته شد.



در پایان این نشست مقرر گردید 250 نفراز دانش آموزان 11 مدرسه استثنایی در برنامه ی روز ملی پارالمپیک حضور یافته و حرکات نمایشی و سمبلیک رشته های گلبال، والییال نشسته، تنیس روی میز، بوچیا، و طناب زنی را اجرا کنند و این روز مهم برای ورزش معلولان را گرامی بدارند.



مصاف صبا با شهرداری تبریز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال



صبای قم در هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در قم از تیم شهرداری تبریز پذیرایی خواهد کرد.



دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روزهای پایانی مهرماه برگزار می شود و طی آن صبای قم در دیداری خانگی از تیم شهرداری تبریز پذیرایی خواهد کرد.



صبای قم روز شنبه سی ام مهر ماه از ساعت 16 در ورزشگاه یادگار امام قم مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز صف آرایی می کند.



صبا در حال حاضر با کسب 19 امتیاز تیم چهارم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است.