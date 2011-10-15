اعلام برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حبیب حیدری، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزان آذربایجان شرقی گفت: برنامه های هفته بسیج دانش آموزی همزمان در آستانه 13 آبان ماه و روز دانش آموز در سراسر کشور و آذربایجان شرقی از پنجم آبان اجرا می شوند.

وی افزود: دیدار با نمایندگان ولی فقیه در استانها و ائمه جماعات شهرستانها پیرامون برنامه های هفته و ارائه گزارش عملکرد یکساله و برنامه های سال 1390، حضور سازمان یافته دانش آموزان بسیجی در نماز جمعه و ارائه عملکرد توسط مسئولان سازمان استانها و تشویق بسیجیان نمونه و الگو، اجرای مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی و علمی، آغاز ثبت نام از اعضای جدید الورود در دورهای مختلف تحصیلی و بهره گیری از رسانه ملی و استانی و مطبوعات و نشریات در فضا سازی فرهنگی و تبلیغی اهم این برنامه ها است.

حیدری همچنین برگزاری نشست حلقه های معرفتی و بصیرتی شجره طیبه (طرح صالحین)، اجرای صبحگاه سراسری و نواختن زنگ ایثار و شجاعت در مدارس کشور، برگزاری یادواره شهیدان بالازاده و سهام خیام و 36 هزار دانش آموز در سطح کشور، برگزاری مسابقات قرآن و عترت در واحدهای مقاومت مدارس، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان، مراسم تجلیل از دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای هجرت سه، راه اندازی و ساماندهی انجمن های علمی در واحدهای مقاومت مدارس، مراسم غبار روبی و میثاق با شهدای دانش آموز در گلزار شهدا را از دیگر برنامه های هفته بسیج دانش آموزی اعلام کرد.

گفتنی است، همزمان با سراسر کشور راهپیمایی با شکوه یوم اله 13 آبان در آذربایجان شرقی هم برگزار خواهد شد و اجرای مسابقه امیدان بسیجی با موضوع آمریکا شیطان بزرگ دشمن کودکان در محل اجرای مراسم از برنامه جنبی آن خواهد بود.