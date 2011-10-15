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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۵

با حفظ کل قرآن/

سالمند خراسان جنوبی در همایش ملی تجلیل از سالمندان رتبه برتر کشور شد

سالمند خراسان جنوبی در همایش ملی تجلیل از سالمندان رتبه برتر کشور شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: یکی از سالمندان تحت حمایت این نهاد در همایش ملی تجلیل از سالمندان رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نخعی اظهارداشت: پنج نفر از سالمندان برتر و برجسته استان در زمینه های حافظ کل قرآن کریم، شاعر و صنعت گر به همایش ملی تجلیل از سالمندان اعزام شدند.

وی بیان کرد: یکی از سالمندان که حافظ کل قرآن کریم است در این همایش به عنوان سالمند برتر کشوری معرفی شد.

نخعی در خصوص  محورهای اصلی این همایش گفت: بررسی راهکارهای ارتقاء جایگاه سالمندان در خانواده و جامعه، تکریم سالمندان و تقویت جایگاه اجتماعی آنان، معرفی سالمندان موفق در عرصه های گوناگون، معرفی توانمندی های اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی سالمندان از جمله محورهای این همایش بود.

وی افزایش آگاهی سالمندان نسبت به وضعیت خود و توانایی هایشان، ارتقاء و سطح عزت نفس و اعتماد به نفس در سالمندان و معرفی و شناساندن خدمات کمیته امداد به سالمندان تحت حمایت را از دیگر محورهای عمده این همایش عنوان کرد.

کد مطلب 1433769

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