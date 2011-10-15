مخالف بازی جوانمردانه نیستم/ اخراجم به دلیل سوء تفاهم داور بود!

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یسیچ در نشست خبری پس از دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و ملوان گفت: از ملوان شناخت خوبی داشتم و به دلیل این شناخت آنها نتوانستند خواسته های تاکتیکی خود را در زمین اجرا کنند.

وی افزود: ما در این دیدار تفاوتی با بازیهای قبلی خود به ویژه مقابل شاهین و فولاد نداشته و در آن بازیها نیز خوب کار کردیم اما تفاوت عمده ای که داشتیم این بود که مقابل ملوان خیلی زود موفق به گلزنی شدیم و همین موضوع باعث شد که بازیکنان در ادامه بازی با آرامش به کار خود ادامه داده و منتظر شانس‌های بعدی گلزنی خود باشند، هرچند که نتوانستم از این موقعیت‌ها نیز استفاده کرده و گل دوم را دیر زدیم. در مجموع مستحق برد بودیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در ادامه در خصوص اخراجش در دقایق پایانی بازی خاطرنشان کرد: اخراج من فقط به دلیل سوء تفاهم داور چهارم بود. من بر سر سرپرست تیم خود داد زدم و گفتم زودتر تعویض‌ها را انجام بده که متاسفانه داور چهارم فکر کرد من بر سر او فریاد زده ام و این موضوع را به داور انتقال داد و در نتیجه نیز داور من را اخراج کرد. من در آن لحظه فقط به داور گفتم حداقل دلیل اخراجم را بگویید؟

وی در خصوص 10 نفره شدن تیم ملوان اظهار داشت: اخراج بازیکن ملوان کار تیم مارا راحت تر کرد و اگر آنها یک بازیکن کمتر نداشتند شاید بازی یک بر صفر به سود ما تمام شده و یا حتی اتفاقات دیگری می افتاد، هرچند که در بعضی مواقع تیمهای 10 نفره بهتر بازی می کنند.

یسیچ در خصوص فریادی که در دقیقه 38 بازی بر سر میثم بائو زد گفت: من مخالف بازی جوانمردانه نیستم. وقتی می بینم اتفاقی برای بازیکن ملوان نیفتاده و وی خود را با یک آخ گفتن روی زمین می اندازد از میثم بائو انتظار ندارم که در یک موقعیت خوب ضد حمله توپ را به بیرون بزند، برای همین به بائو اعتراض کردم که به بازی ادامه بده.

وی همچنین ادامه داد: اگر می دیدم که مصدومیت بازیکن تیم ملوان جدی بوده و یا از ناحیه سر می باشد هیچوقت به بائو اعتراض نمی کردم.

یشیچ عنوان کرد: یک مربی حرفه‌ای اشتباهات بازیکنانش را بعد از بازی و یا در تمرین به وی می گوید نه در جریان بازی و من به این اصل مربیگری معتقدم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در خاتمه تاکید کرد: مصدومیت نبی باقریها هنوز به طور کامل برطرف نشده است و من به دلیل سرماخوردگی شدید دارکویچ مجبور شدم از وی در ترکیب تیم استفاده کنم که خوشبختانه خواسته های من را به خوبی در زمین اجرا کرد.

دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و ملوان از هفته دهم رقابتهای لیگ برترعصر شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و با برتری 2 بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.