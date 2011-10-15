چاهکن 50 ساله ته چاه جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز در زیرزمین ساختمان 5 طبقه در حال بازسازی در خیابان میرهاشم محله یافت آباد کارگر چاهکن پس از خوردن ناهار هنگامی که قصد داشت برای ادامه کار حفاری وارد چاه شود بناگاه به درون چاهی که به عمق 20 متر برای فاضلاب حفاری شده بود سقوط کرد.

رخداد این حادثه ساعت 14:46 دقیقه امروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 87 که نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه بود همراه با گروه نجات 5 آتش نشانی روانه محل حادثه شدند.

به گفته رضا یادگاری معاون منطقه 5 عملیات آتش نشانی تهران پس از عملیات ایمن سازی، یکی از نجاتگران با تجهیزات ایمنی و نجات وارد چاه شد و موفق شد کارگر چاهکن 50 ساله را از چاه بیرون آورد؛ امدادگران اورژانس هم با انجام معاینات لازم مرگ وی را تائید و اعلام کردند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی به ویژه هنگام کار از شهروندان درخواست کرد هنگام رخداد حادثه از تجمع در محل حادثه که باعث دشواری و تاخیر در اجرای عملیات امداد و نجات و ارائه خدمات ایمنی می شود، خودداری کنند.