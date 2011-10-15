کتاب "بیر دسته گؤل" در اهر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌قاسم بیگلو، رئیس انجمن شعر و ادب کتابخانه عمومی اهر، در این مراسم، نویسندگان را میراثی گرانقدر در هر منطقه دانسته و خواهان افزایش برگزاری چنین برنامه هایی شده و خواستار اختصاص بودجه خاص برای انجمن شعر و ادب کتابخانه ها شد.

سپس صدیقی فرماندار شهرستان شعرا و ادبا و نویسندگان را بسیار قابل احترام دانسته و بر استمرار چنین برنامه هایی تاکید کرد.

وی بر لزوم اهتمام و توجه ویژه به شعر و ادب و نویسندگان تأکید کرده و دوستی را از طلایه داران و زحمت کشان فعالیتهای انقلابی در شهرستان عنوان کرد.

پس از رونمایی از کتاب تألیفی حسین دوستی، تعدادی از شعرای شهرستان به قرائت اشعار خود پرداختند.

در ادامه مراسم، حسین دوستی مؤلف کتاب "بیر دسته گول"، ضمن تقدیر از دست اندرکاران این برنامه، برگزاری چنین برنامه هایی را موجب ایجاد انگیزه مضاعف در بین نویسندگان دانسته و خواستار برگزاری چنین برنامه هایی در آینده شد.

وی هدف از تالیف این کتاب را معرفی شعرای ارسباران و قابلیت های این شعرا در عرصه های مختلف زندگی اعلام کرد.

شایان ذکر است کتاب بیر دسته گول، تذکره ای در خصوص شعرای ارسباران به زبان ترکی است که به معرفی شعرا و نمونه هایی از اشعار ایشان پرداخته و این کتاب سی امین کتاب این مؤلف گرانقدر است.