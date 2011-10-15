به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فراقی در این رابطه اظهار داشت: در آزمون استخدامی شهرداریهای استان لرستان 13 هزار و 300 نفر در 32 رشته تحصیلی در دو حوزه امتحانی خرم آباد و بروجرد با هم رقابت کردند که در نهایت 302 نفر به استخدام رسمی شهرداری های استان پذیرفته می شوند.

معاون دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یادآور شد: این در حالیست که آزمون تخصصی شهرداری های کشور با شرکت 60 هزار نفر به طور همزمان در 4 استان لرستان، یزد، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی با گرایش 50 شغل مورد نیاز شهرداریها برگزار شد.

فراقی افزود: برگزاری این آزمون بعد از موافقت معاونت منابع نیروی انسانی ریاست جمهوری و با هماهنگی سازمان سنجش به منظور اطمینان از سلامت کامل آزمون برگزار شده است.