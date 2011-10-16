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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

کریمی مدیر فیلمبرداری "شکست 58" شد

کریمی مدیر فیلمبرداری "شکست 58" شد

حسن کریمی به عنوان مدیر فیلمبرداری در پروژه سینمایی "شکست 58" به کارگردانی محمدرضا اسلاملو حضور دارد.

محمود محمد طائمه تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید این فیلم یک پروژه فاخر ملی محسوب می‌شود که نیاز به پیش تولید طولانی دارد. ما هم اکنون مشغول مکاتبات اداری و جذب سرمایه برای ساخت هستیم.  حضور حسن کریمی نیز به عنوان مدیر فیلمبرداری در "شکست 58" قطعی شده است.

بحثی که در این فیلم مطرح می‌شود درباره سیاست خارجی است و بیشتر به حضور بیگانه‌ها می‌پردازد. داستان فیلم درباره یک جهادگر است که در سال 58 در حال خدمت رسانی به مردم زاهدان شاهد ماجرایی می‌شود که مربوط به تسخیرلانه جاسوسی است.

حسن کریمی تا کنون مدیریت فیلمبرداری "برف روی شیروانی داغ"، "سیب و سلما"، "خیابان بیست و چهارمم" "کنعان"، "به آهستگی" و... را برعهده داشته است. اسلاملو نیز پیش از این فیلم "جعبه سیاه 11 سپتامبر" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1433792

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