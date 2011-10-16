سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خودرو اکنون در مرحله تست فنی قرار دارد و تنها یک نمونه از آن برای تائید در اختیار پلیس قرار گرفته است. پس از تائید تست اولیه باید استانداردهای محیط زیست و تست دوام انجام و در صورت کسب این استانداردها شماره گذاری می شود.

وی ادامه داد:هرگونه اظهارنظر درمورد این خودرو زود است و تنها یک پیشنهاد اولیه برای جایگزینی وانت پیکان است. خوشبختانه پلیس با اجرای قانون از شماره گذاری وانت پیکان جلوگیری کرد و اخبار منتشر شده درمورد شماره گذاری این خودرو کذب محض است.

معاون فنی مهندسی راهور تاکید کرد: هر خودرویی که نتواند استانداردهای لازم را کسب کند و مجهز به کیسه هوا و ترمز ضد قفل نباشد شماره گذاری نمی‌شود.

