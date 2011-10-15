  1. ورزش
۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

حواشی شهرداری - ملوان/

شعار ویسی ضد فوتبال و تشویق قلعه‌نویی در ورزشگاه

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با حضور در ورزشگاه یادگار امام تبریز بارها با شعار ویسی ضد فوتبال هواداران تیم شهرداری مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فونبال شهرداری تبریز و ملوان که با اولین برد خانگی تیم فوتبال شهرداری تبریز همراه بود حواشی دیگری نیز داشت که در زیر به آن اشاره شده است.

- حدود 2000 نفر برای دیدن این بازی به ورزشگاه یادگار امام تبریز آمدند.

- پیش از سوت شروع بازی در نیمه اول حاضرین در ورزشگاه به احترام درگذشت یکی از هواداران تیم فوتبال شهرداری تبریز یک دقیقه سکوت کردند.

- حضور ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه که تیمش درهفته یازدهم رقابتهای لیگ برترمیزبان تیم شهرداری تبریز است باعث شد که هواداران تیم شهرداری علیه وی شعار بدهند. 

- هواداران تیم شهرداری تبریز در مقاطع زمانی از بازی شعار ویسی ضد فوتبال و ویسی یادت باشه قلعه نویی سرورت داده و با شعار امیر پاشا به تشویق قلعه نویی می پرداختند.

- رسول خطیبی و یونس باهنر برای زیر نظر گرفتن بازی تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه حاضر شده بودند چون تیم ماشین سازی تبریز باید روز 4 آبان در رقابتهای جام حذفی به مصاف تیم فوتبال شهرداری تبریز برود.

- میودراگ یشیچ، سرمربی تیم فوتبال شهرداری در دقیقه 93 بازی به دلیل اعتراض به داور اخراج شد.

