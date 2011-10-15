به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فونبال شهرداری تبریز و ملوان که با اولین برد خانگی تیم فوتبال شهرداری تبریز همراه بود حواشی دیگری نیز داشت که در زیر به آن اشاره شده است.

- حدود 2000 نفر برای دیدن این بازی به ورزشگاه یادگار امام تبریز آمدند.

- پیش از سوت شروع بازی در نیمه اول حاضرین در ورزشگاه به احترام درگذشت یکی از هواداران تیم فوتبال شهرداری تبریز یک دقیقه سکوت کردند.

- حضور ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه که تیمش درهفته یازدهم رقابتهای لیگ برترمیزبان تیم شهرداری تبریز است باعث شد که هواداران تیم شهرداری علیه وی شعار بدهند.

- هواداران تیم شهرداری تبریز در مقاطع زمانی از بازی شعار ویسی ضد فوتبال و ویسی یادت باشه قلعه نویی سرورت داده و با شعار امیر پاشا به تشویق قلعه نویی می پرداختند.

- رسول خطیبی و یونس باهنر برای زیر نظر گرفتن بازی تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه حاضر شده بودند چون تیم ماشین سازی تبریز باید روز 4 آبان در رقابتهای جام حذفی به مصاف تیم فوتبال شهرداری تبریز برود.

- میودراگ یشیچ، سرمربی تیم فوتبال شهرداری در دقیقه 93 بازی به دلیل اعتراض به داور اخراج شد.