به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف تعامل بیشتر میان نویسندگان و شاعران با مخاطبانشان طراحی شده است.
در این دیدار موحد به پرسشهای خوانندگان کتابهایش پاسخ میدهد و درباره آثارش توضیحاتی را ارایه میکند.
این برنامه، ساعت 17، در کافه فروشگاه مرکزی شهر کتاب، واقع در شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نبش کوچه کلاته، شماره 743 برگزار میشود.
ضیاء موحد در هشتمین برنامه دیدار با اهل قلم مرکز فرهنگی شهر کتاب که روز شنبه 30 مهر برگزار میشود، با مخاطبانش دیدار میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف تعامل بیشتر میان نویسندگان و شاعران با مخاطبانشان طراحی شده است.
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