به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف تعامل بیشتر میان نویسندگان و شاعران با مخاطبانشان طراحی شده است.



در این دیدار موحد به پرسش‌های خوانندگان کتاب‌هایش پاسخ می‌دهد و درباره آثارش توضیحاتی را ارایه می‌کند.



این برنامه، ساعت 17، در کافه فروشگاه مرکزی شهر کتاب، واقع در شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نبش کوچه کلاته، شماره 743 برگزار می‌شود.

