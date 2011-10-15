به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن امین، نویسنده و مدرس دانشگاه با حضور در این قسمت از برنامه «زیستن در آیینه» در گفتگو با مریم مه‌نگار، کارشناس و مجری برنامه به ارایه تحلیل و نظرات خود می‌پردازد.



بررسی روابط متقابل حقوق و ادبیات و تاثیرات آنها بر هم و بررسی عناصر مبالغه و اغراق در شعر و ادبیات، برخی از موضوعاتی است که در این برنامه به آنها پرداخته می‌شود.



«زیستن در آیینه» را زهرا میرکیانی به تهیه‌کنندگی نادر بنی‌صفار تهیه کرده است. این برنامه سه‌شنبه 26 مهر ساعت 17 از رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود.