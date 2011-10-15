وقوع جرم در خراسان جنوبی 29 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم احمد علی گودرزی عصر شنبه در نشست بصیرت سیاسی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان درمیان اظهارداشت: علت این کاهش اجرای طرح انضباط اجتماعی در استان بوده است.

وی با اشاره به آمار تصادفات جاده ای استان یادآور شد: تلفات انسانی حوادث جاده ای خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62 درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی متوفیان تصادفات جاده ای در استان 38 درصد کاهش یافته است.

امیر گودرزی با بیان اینکه 80 درصد شهروندان خراسان جنوبی در حین رانندگی از کمربند ایمنی استفاده می کنند، تصریح کرد: آمار گرفتن نمره منفی در ستان بسیار پائین است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی ارتقای سطح علمی و آمادگی جسمانی کارکنان، ارتقای دانش نظامی، تقویت مرزها، افزایش پاسگاه های ایست و بازرسی و کلانتری ها را از جمله برنامه های نیروی انتظامی برای افزایش توان کارکنان اعلام کرد.

حجت الاسلام علی موسوی، مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی نیز از تهاجم فرهنگی دشمن به عنوان توطئه جدید آنان یاد کرد و افزود: لازمه پیروزی در جنگ نرم، بصیرت و حرکت در صراط مستقیم ولایت است.