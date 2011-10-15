خانواده 28 شهید امدادگر هلال احمر مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در مازندران عصر شنبه در این مراسم با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: شهدا با ایثارگری و از جان گذشتگی خود به ما بیداری و بصیرت آموختند.

آیت الله نورالله طبرسی با تاکید بر ضرورت برپایی یادواره های شهدا گفت: هرگز نمی توانیم با برگزاری یادواره ها دین خود را به شهدا ادا کنیم.

وی با اشاره به اهتمام همه اقشار جامعه در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و خون شهدا گفت: خائنان به خون شهدا، ذلیل و خوار خواهند شد و آنهایی که با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در صدد زیرسئوال بردن نظام و مسئولان هستند خائن به انقلاب هستند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به استقبال پرشکوه مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری گفت: این استقبال بی نظیر نشان دهنده ارادت مردم ایران به رهبر فرزانه انقلاب است آیت الله طبرسی گفت: هرکسی بر خلاف مصالح ملت و نظام حرکت کند نابود خواهد شد.

عباد اسدی، مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر جمعیت هلال احمر استان و با اشاره به تحولات مثبت در جمعیت هلال احمر استان گفت: رفع مشکلات سنگین مالی و تلاش برای ساماندهی نیروها و وضعیت پرسنلی از رویکردهای مهمی بوده که در دستور کار جمعیت استان قرار دارد.

وی، ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های نیروهای موجود در جمعیت هلال احمر و افزایش توان عملیاتی جمعیت هلال احمر را از رویکردهای این جمعیت عنوان کرد و افزود: معتقدیم چشم انداز روشنی پیش روی جمعیت هلال احمر استان قرار دارد.

اسدی، تجلیل از خانواده معظم شهدا را وظیفه همگانی دانست و افزود: خانواده معظم شهدا به فرموده مقام معظم رهبری چشم و چراغ ملت ایران هستند و پاسداشت یاد و نام شهدا سبب تقویت وحدت و انسجام اسلامی در جامعه می شود.

غلامرضا پور حیدری، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به تحولات اساسی ایجاد شده در حوزه آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمرگفت: سیاست اصلی حوزه آموزش در جمعیت هلال احمر، ایجاد شبکه آکادمیک در سراسر کشور است.

وی با اشاره به رشادتها، ایثارگریها و جانفشانی های شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: شهدا با تمام وجود و اخلاص از باورهای دینی، ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی جانانه و عاشقانه دفاع کردند و جان شیرین خود را در راه استقلال و آزادی میهن اسلامی نثارکردند.

پور حیدری با اشاره به اینکه ملت ایران استقلال، آزادی و برقراری جمهوری اسلامی را مدیون خون شهداء هستند اضافه کرد: سرمایه گذاری در جهت اجرای این اهداف از اجر معنوی بالایی برخوردار است.

در پایان از مقام شامخ خانواده 28 شهید امدادگر و ایثارگر مازندران تجلیل شد.