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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

با حضور آیت الله طبرسی:

خانواده 28 شهید امدادگر هلال احمر مازندران تجلیل شدند

خانواده 28 شهید امدادگر هلال احمر مازندران تجلیل شدند

ساری - خبرگزاری مهر: همایش تجلیل از 28 خانواده شهدای امدادگر جمعیت هلال احمر مازندران با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در مازندران عصر شنبه در این مراسم با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: شهدا با ایثارگری و از جان گذشتگی خود به ما بیداری و بصیرت آموختند.

آیت الله نورالله طبرسی با تاکید بر ضرورت برپایی یادواره های شهدا گفت: هرگز نمی توانیم با برگزاری یادواره ها دین خود را به شهدا ادا کنیم.

وی با اشاره به اهتمام همه اقشار جامعه در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و خون شهدا گفت: خائنان به خون شهدا، ذلیل و خوار خواهند شد و آنهایی که با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در صدد زیرسئوال بردن نظام و مسئولان هستند خائن به انقلاب هستند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به استقبال پرشکوه مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری گفت: این استقبال بی نظیر نشان دهنده ارادت مردم ایران به رهبر فرزانه انقلاب است آیت الله طبرسی گفت: هرکسی بر خلاف مصالح ملت و نظام حرکت کند نابود خواهد شد.

عباد اسدی، مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر جمعیت هلال احمر استان و با اشاره به تحولات مثبت در جمعیت هلال احمر استان گفت: رفع مشکلات سنگین مالی و تلاش برای ساماندهی نیروها و وضعیت پرسنلی از رویکردهای مهمی بوده که در دستور کار جمعیت استان قرار دارد.

وی، ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های نیروهای موجود در جمعیت هلال احمر و افزایش توان عملیاتی جمعیت هلال احمر را از رویکردهای این جمعیت عنوان کرد و افزود: معتقدیم چشم انداز روشنی پیش روی جمعیت هلال احمر استان قرار دارد.

اسدی، تجلیل از خانواده معظم شهدا را وظیفه همگانی دانست و افزود: خانواده معظم شهدا به فرموده مقام معظم رهبری چشم و چراغ ملت ایران هستند و پاسداشت یاد و نام شهدا سبب تقویت وحدت و انسجام اسلامی در جامعه می شود.

غلامرضا پور حیدری، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به تحولات اساسی ایجاد شده در حوزه آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمرگفت: سیاست اصلی حوزه آموزش در جمعیت هلال احمر، ایجاد شبکه آکادمیک در سراسر کشور است.

وی با اشاره به رشادتها، ایثارگریها و جانفشانی های شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: شهدا با تمام وجود و اخلاص از باورهای دینی، ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی جانانه و عاشقانه دفاع کردند و جان شیرین خود را در راه استقلال و آزادی میهن اسلامی نثارکردند.

پور حیدری با اشاره به اینکه ملت ایران استقلال، آزادی و برقراری جمهوری اسلامی را مدیون خون شهداء هستند اضافه کرد: سرمایه گذاری در جهت اجرای این اهداف از اجر معنوی بالایی برخوردار است.

در پایان از مقام شامخ خانواده 28 شهید امدادگر و ایثارگر مازندران تجلیل شد.

کد مطلب 1433819

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