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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

اختصاصی مهر/

آتش سوزی شدید موجب تخریب کارخانه نخ ریسی چهارباغ شد

آتش سوزی شدید موجب تخریب کارخانه نخ ریسی چهارباغ شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: وقوع آتش سوزی شدید در کاخانه نخ ریسی شهرک افشاریه چهارباغ موجب تخریب کامل این کارخانه شد و خسارات فراوانی به بار آورد.

مسئول آتش نشانی منطقه چهار باغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی شدیدی از ساعت 15 امروز در کارخانه نخ ریسی شهرک افشاریه بخش چهار باغ به وقوع پیوست که منجر به خسارات فراوان شد.

سیروس قره حسنلو ادامه داد: با اعزام نیروهای آتش نشانی چهارباغ و با مشخص شدن شدت حریق، از ایستگاههای مجاور اعلام کمک شد.

وی بیان کرد: به این ترتیب نیروها و تجهیزات ایستگاههای هشتگرد، گلسار، کوهسار، کمالشهر و ... به محل حادثه اعزام شده و حریق اطفا شد.

وی از کمبود آب حین عملیات اطفا خبر داد و گفت: به همت ستاد بحران از طریق اداره آب تانکرهایی به محل حادثه فرستاده شد.

این مسئول اطفای حریق فوق را در نهایت با امداد هشت ایستگاه آتش نشانی عنوان کرد و گفت: از میزان خسارت دقیق این حادثه اطلاعاتی منتشر نشده است.

وی از مساعدت شهردار چهارباغ در امدادرسانی نیز قدردانی کرد و این امر را موجب جلوگیری از پیشروی حریق به سمت ویلای  مجاور کارخانه دانست.

کد مطلب 1433820

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