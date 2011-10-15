آتش سوزی شدید موجب تخریب کارخانه نخ ریسی چهارباغ شد

مسئول آتش نشانی منطقه چهار باغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی شدیدی از ساعت 15 امروز در کارخانه نخ ریسی شهرک افشاریه بخش چهار باغ به وقوع پیوست که منجر به خسارات فراوان شد.

سیروس قره حسنلو ادامه داد: با اعزام نیروهای آتش نشانی چهارباغ و با مشخص شدن شدت حریق، از ایستگاههای مجاور اعلام کمک شد.

وی بیان کرد: به این ترتیب نیروها و تجهیزات ایستگاههای هشتگرد، گلسار، کوهسار، کمالشهر و ... به محل حادثه اعزام شده و حریق اطفا شد.

وی از کمبود آب حین عملیات اطفا خبر داد و گفت: به همت ستاد بحران از طریق اداره آب تانکرهایی به محل حادثه فرستاده شد.

این مسئول اطفای حریق فوق را در نهایت با امداد هشت ایستگاه آتش نشانی عنوان کرد و گفت: از میزان خسارت دقیق این حادثه اطلاعاتی منتشر نشده است.

وی از مساعدت شهردار چهارباغ در امدادرسانی نیز قدردانی کرد و این امر را موجب جلوگیری از پیشروی حریق به سمت ویلای مجاور کارخانه دانست.