تعداد خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد در لنگرود کاهش یافت

حسن قنبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پنج هزار و 967 خانوار در این شهرستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی همچنین از اجرای طرح پالایش خانوارهای تحت حمایت خبرداد و اظهارداشت: با اجرای این طرح از پارسال تاکنون تعداد 709 خانوار توانمند شناسایی و از چرخه دریافت مستمری خارج شدند.

رئیس کمیته امداد لنگرود با اشاره به اینکه در طرح پالایش خدمات به صورت هدفمند به خانوارها ارائه می شود، گفت: خانوارهای که از چرخه مستمری خارج شده اند به تناسب وضعیت معیشتی از خدمات تک و یا چند خدمتی می توانند بهره مند شوند.

وی افزود: پارسال با اجرای این طرح و کاهش مددجویان زمینه برای پذیرش 189 خانوار دیگر نیازمند فراهم شد.

قنبرنژاد در ادامه تلاش برای خودکفایی خانوارهای تحت حمایت را یکی از مهمترین اهداف طرح پالایش عنوان کرد و یادآورشد: امسال از تعداد 71 طرح مصوب اشتغال مددجویان این شهرستان به تعداد 36 نفر تسهیلات اشتغالزایی پرداخت و بقیه نیز برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اند.

وی همچنین پرداخت کمک هزینه جهیزیه به 44 نوعروس تحت حمایت، بهره مندی 217 خانوار از وام کارگشایی، اختصاص و هزینه بیش از 247 میلیون ریال دربخش خدمات درمانی اقشار نیازمند و پرداخت بیش از 106 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به 645 دانش آموز و دانشجو را از دیگر خدمات کمیته امداد در نیمه نخست امسال اعلام کرد.

رئیس کمیته امداد لنگرود بیان داشت: در بخش عمران نیز امسال 100 واحد منزل مسکونی مددجویی شهری و روستایی در این شهرستان در حال ساخت و تکمیل است.