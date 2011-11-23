با اشتباهی فردی سه امتیاز را به مس تقدیم کردیم/ از نتیجه راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل مس کرمان با بیان این مطلب افزود: از بازی شاگردانم راضی هستم اما از نتیجه ناراضی‌ام. ما روی اشتباه فردی مدافع خود که نمی دانم آن اشتباه را چه باید نام بگذارم یک گل و در نهایت سه امتیاز را به تیم مس کرمان تقدیم کردیم.

وی با تاکید براینکه تیمش استحقاق شکست مقابل مس کرمان را نداشته است، افزود: در نیمه اول، تیم مس موقعیت خاصی نداشت اما در نیمه دوم این تیم ملوان بود که برتری را از آن خود کرده بود. در واقع اشتباه فردی مدافع ما این شکست را رقم زد، چون بازی در طول 90 دقیقه پایاپای بود و ما در زمین تیم مس کرمان به هیچ وجه به دفاع مطلق نپرداختیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در خصوص عملکرد تیم داوری دیدار مس کرمان - ملوان اظهار داشت: داوری در این بازی مشکل خاصی نداشت اما داور اول در دو صحنه مرتکب اشتباه به ضرر تیم ما شد که البته اشتباهات وی در نتیجه تأثیرگذار نبود. ما امروز می توانستیم با توجه به اینکه چند سال است در کرمان نتیجه نگرفته بودیم سنت شکنی کنیم اما متاسفانه به دلیل اشتباه فردی مدافع‌مان این اتفاق رخ نداد.

پورغلامی تاکید کرد: خط دفاعی مس در بازی برابر ملوان بدون اشتباه بود و عملکرد قابل قبولی داشت. به نظر من تیم مس آنقدر بازیکن دارد که غیبت چند نفر از آنها بر عملکرد تیم تاثیر منفی نگذاشته و باعث تضعیف تیم بلاژویچ نشود.

دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و ملوان بندرانزلی عصر چهارشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.