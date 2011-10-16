امیرخانی «ارمیا» را هم به افق برد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به تازگی انتشارات افق، چاپ سی و سوم رمان «من او»ی رضا امیرخانی را پس از 32 بار انتشار در سوره مهر به چاپ رسانده است، از آثار در دست انتشار افق خبر میرسد که رمان «ارمیا» نیز توسط افق تجدید چاپ خواهد شد.
رمان «ارمیا» که یکی از پرفروشترین آثار سوره مهر به حساب میآمد، دیگر توسط این ناشر به چاپ نمیرسد و نشر افق چاپ 22 آن را آماده انتشار دارد.
به نظر میرسد با واگذاری چاپ این رمان به افق، امیرخانی قصد دارد نشر افق را به عنوان ناشر اصلی آثارش در نظر بگیرد.
در حال حاضر چهار کتاب «نفحات نفت»، «جانستان کابلستان»، «من او» و «ارمیا» از آثار امیرخانی توسط افق منتشر میشود.
افق برای این کتاب طرح جلد جدیدی در نظر گرفته که جذابیت گرافیکی بالاتری نسبت به طراحی قبلی دارد.
در بخشی از رمان «ارمیا» میخوانیم: چشمان مصطفا، ارمیا را بر خطوط کتاب ترجیح دادند، اما چشمهایش مثل همیشه از نخستین درِ نماز ارمیا جلوتر نرفتند، یعنی نمیتوانستند. چهگونه به آن چشمان نیمباز مشکی مشکی میتوانستی چشم بدوزی، زمانی که تو را نگاه نمیکند و افق دیدش جایی ماورای تو سنگر است؟ چهگونه چادر گلمنگلی نگاهت را بر سجده سادهاش پهن میکردی، زمانی که شانههای ارمیا در سجده بیصدا میلرزید؟ مصطفا کتاب را بست، عینکش را درآورد و آن را با دستمالی که در میان لباسهای خاکیاش به طرز عجیبی تمیز مانده بود، پاک کرد. یکی از شیشههای عینک لق شده بود. آرام گفت:
- موجی شده.
و بعد باز هم بیاختیار نگاهش ارمیا را و نمازش را به عینک ترجیح داد...»
افق این کتاب را در قطع رقعی، جلد شومیز و قیمت 5 هزار تومان منتشر خواهد کرد.
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