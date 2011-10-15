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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

استاندار ایلام:

ایلام گنجینه ای از پایداری است

ایلام گنجینه ای از پایداری است

ایلام - خبرگزاری مهر: مجتبی اعلایی گفت: استان ایلام گنجینه ای از پایداری در دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر استاندار ایلام عصر شنبه در مراسم گشایش هفته فرهنگ و هنر ایلام که در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، اظهار داشت: استان ایلام با داشتن گنجینه ای از پایداری و استقامت در دفاع مقدس یکی از استان های نمونه کشور است.

وی بیان داشت: کوچکترین شهید کشور در شهرستان آبدانان و جوان ترین سردار شهید در روستای "بیشه دراز" واقع در شهرستان دهلران از توابع این استان، ایلام را در کشور نمونه کرده است.

استاندار ایلام عنوان کرد: کوههای ایلام از غرور استقامت و پایداری مردم سر به فلک کشیده اند.

اعلایی بیان داشت: استان ایلام با داشتن منابع خدادادی و جاذبه های متنوع گردشگری و تاریخی در این هفته فرهنگی سعی دارد توانمندی های خود را معرفی کند.

وی افزود: آنچه که مسلم است این است که ایلام دارای ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و لازمه پیشرفت استان شناساندن آن و بهره وری از ظرفیتهای استان است که برگزاری این هفته در پایتخت می تواند نقش به سزایی در این امر داشته باشد.

کد مطلب 1433831

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