بندر ماهشهر کریدور جدید صادرات سوخت ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حکمت با بیان اینکه در حال حاضر پنج انبار نفت و مراکز بارگیری و توزیع فرآورده های نفتی در سطح آبادان و بندر ماهشهر فعال است، گفت: در شرایط فعلی سه انبار نفت شهید نوربخش، مرکز انتقال گاز مایع و نفت کوره در بندر ماهشهر در مدار بهره برداری قرار دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان با تاکید بر اینکه در مجموع ظرفیتی برای بارگیری 30 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح منطقه وجود دارد، تصریح کرد: هم اکنون حدود 60 درصد گاز مایع مورد نیاز نیروگاهها و مشترکان مختلف کشور از طریق منطقه آبادان تامین می شود.

این مقام مسئول با اشاره به تامین سوخت مایع مورد نیاز هفت نیروگاه شمال و غرب ایران، اظهار داشت: از سوی دیگر با اتصال نیروگاههای خرمشهر و آبادان به شبکه ملی نفت امکان تامین پایدار و مطمئن سوخت این دو واحد نیروگاهی هم فراهم شده است.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی مرکز بانکرینگ در بندر ماشهر به منظور تامین سوخت مورد نیاز شناورها و کشتی های عبوری، بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود سه میلیون لیتر سوخت مایع تحویل شناورها شده است.

حکمت همچنین تعداد جایگاههای ساحلی عرضه سوخت مایع به شناورها را 5 باب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تعداد 2 جایگاه ساحلی در آبادان، دو جایگاه و مرکز سوخت گیری در بندر هندیجان و یک باب جایگاه ساحلی در اروند کنار به منظور تامین سوخت مورد نیاز شناورها فعال است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان تعداد کل جایگاههای عرضه بنزین، نفتگاز و سی.ان.جی فعال در سطح منطقه آبادان را 51 باب عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین در شرایط فعلی ساخت تعداد 12 جایگاه جدید سوخت هم در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به پیشرفت اجرایی حدود 80 درصدی انبار جدید نفت در بندر ماهشهر، تبیین کرد: یکی از مهمترین اهداف ساخت این انبار نفت افزایش حجم صادرات فرآورده های مختلف نفتی ایران به کشورهای همسایه خواهد بود.

حکمت با بیان اینکه پیش بینی می شود در صورت تامین منابع مالی این انبار نفتی تا اواسط سال آینده راه اندازی شود، یادآور شد: انبار جدید نفت ماشهر از ظرفیت ذخیره سازی 300 میلیون لیتر فرآورده های نفتی برخوردار است.

وی همچنین با اعلام اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه هفت میلیون لیتر نفت کوره منطقه اراک از طریق پایانه صادراتی بندر ماشهر انجام می شود، تاکید کرد: محموله های نفت کوره صادراتی پس از تحویل از طریق اسکله های بندر ماشهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای خارجی ارسال می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین تعداد مراکز سوخت رسانی هوایی منطقه آبادان را 2 مرکز اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سوخت مورد نیاز هواپیماها در بندر ماشهر و آبادان به طور کامل تامین می شود به طوریکه در این دو منطقه امکان عرضه روزانه 2 میلیون لیتر سوخت به هواپیماها وجود دارد.