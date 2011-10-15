برتری تیم بانوان ایران الف برابر مجارستان در مسابقات بین المللی تنیس جام فجر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین‌المللی جام فجر بانوان و یادواره 4 هزار شهید استان گلستان عصر شنبه در سالن امام خمینی (ره) ورزشگاه آزادی گرگان پیگیری شد و تیم ایران الف مقابل مجارستان با نتیجه 3 بر صفر به برتری رسید.

پیش از این ایران "ب" صبح امروز مقابل اسلواکی با نتیجه 3 بر 2 شکست خورده بود.

در دیگر دیدار عصر امروز در گروه A دو تیم اسلواکی و قزاقستان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3 بر صفر به سود قزاقستان به پایان رسید.

در ادامه رقابت‌های امروز، ایران "ب" به مصاف قزاقستان خواهد رفت و ایران "الف" با عراق دیدار خواهد کرد تا تیم‌های راه یافته به دور بعدی مشخص شوند.

دو تیم اول هر گروه به دور بعد راه خواهند یافت و در این مرحله به صورت ضربدری با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا تیم‌های اول تا سوم مسابقات مشخص شوند.

نخستین دوره رقابت‌های بین‌المللی بانوان از 23 مهر آغاز شده است وتا 26 ادامه خواهد داشت و مبلغ 3500 دلار جایزه برای این مسابقات در نظر گرفته شده است.

رقابت‌های تیمی صبح فردا به پایان خواهد رسید و سپس ورزشکاران در مسابقات انفرادی به مصاف هم خواهند رفت.