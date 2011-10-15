به گزارش خبرگزاری مهر، علی شخمگر عصر شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان سربیشه با بیان اینکه پایه و اساس برنامه ‌ریزی داشتن آمار صحیح است، اظهار داشت: ثبت دقیق وقایع حیاتی تأثیر بسیار زیادی در برنامه ‌ریزی‌های آینده دارد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سربیشه خواستار همکاری و هماهنگی اعضا در ثبت به موقع وقایع چهارگانه حیاتی شد.

وی افزود: با توجه به همجوار بودن شهرستان سربیشه با کشور افغانستان اداره ثبت احوال باید دقت نظر و هوشیاری لازم در ارتباط با سوءاستفاده احتمالی اتباع افغانی از شناسنامه افراد فوت شده برای بهره ‌مندی از امکانات و دریافت یارانه داشته باشد.

شخمگر ادامه داد: 99 درصد وقایع ولادت و 94 درصد وقایع وفات شهرستان در شش ماه ابتدای سال جاری در موعد مقرر ثبت شدند.

وی افزود: باید فرهنگ ‌سازی لازم در زمینه ثبت به موقع وقایع به ویژه در روستاها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، شوراها و دهیاران صورت پذیرد.

رئیس ثبت احوال شهرستان سربیشه نیز با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری تعداد 408 واقعه ولادت در شهرستان رخ داده است، بیان کرد: از این تعداد 117 واقعه مربوط به نقاط شهری و 291 واقعه مربوط به نقاط روستایی بوده است.

به گفته وی بیشترین بارداری مادران در سنین 15 تا 34 سال اتفاق افتاده است.

علی دهقانی گفت: در همین مدت 115 واقعه وفات اتفاق افتاده که 27 واقعه در نقاط شهری و 88 واقعه در نقاط روستایی رخ داده است که بیشترین آمار مرگ و میر مربوط به سنین بالای 85 سال بوده است.

وی یادآور شد: میزان واقعه ولادت و وفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چشمگیری در این شهرستان نداشته است.

دهقانی به اسامی انتخاب شده برای فرزندان در شش ماه نخست سال 90 اشاره کرد و گفت: در این مدت بیشترین اسامی انتخاب شده برای متولدان پسر به ترتیب امیرعلی، ابوالفضل و مهدی و برای متولدان دختر فاطمه، فاطمه زهرا و زهرا بوده است.

در این جلسه مصوباتی از جمله لزوم پیگیری تاسیس دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق در مرکز شهرستان، پیگیری تاسیس نمایندگی ثبت احوال بخش مود تصویب شد.