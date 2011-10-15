تظاهرات معترضان در 1000 شهر جهان / ابراز خشم از نظام سرمایه داری

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره از برگزاری تظاهرات مردمی بر ضد زیاده خواهی بانکها و نظام سرمایه داری در حدود هزار شهر در سرتاسر جهان به ویژه در آمریکا و اروپا خبر داد.



اغلب شهرهای آمریکا، اروپا و حتی اقیانوسیه امروز شاهد برگزاری تظاهرات علیه نظام سرمایه داری و سیستم اقتصادی حاکم بر جهان همگام با "جنبش تسخیر وال استریت" بوده است.

بر اساس گزارش منابع خبری، امروز در شهرهای مختلف اروپایی به ویژه در لندن و رم، مردم معترض به سیاستهای اقتصادی کشورهای خود به خیابانها ریختند و همگام با جنبش تسخیر وال استریت اعتراض خود را به اطلاع دولتمردان غربی رساندند.



معترضان در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا با ریختن به خیابانها با وجود تدابیر سختگیرانه پلیس، مخالفت خود را با سیاستهای حکومتهای خود به ویژه در زمینه اقتصادی مورد تاکید قرار دادند.



تظاهرات مردم در شهرهای مختلف آمریکا نیز همچنان ادامه دارد، بسیاری از مردم آمریکا از صرف تریلیونها دلار بودجه برای جنگ در افغانستان و عراق و بی ‌توجهی به مشکلات مردم عصبانی هستند.



به طور کلی معترضان آمریکایی در واشنگتن با پشت‌گرمی دیگر معترضان "جنبش تسخیر" در سراسر آمریکا و کانادا، همچنان مصمم به ادامه اعتراضات هستند و خود را تنها نمی ‌بینند.

قاره آسیا و اقیانوسیه نیز امروز شاهد برگزاری تظاهرات بر ضد نظام سرمایه داری بود، شهرهای توکیو، مانیل، بانکوک، سیدنی و ملبون از جمله شهرهایی بود که طی آن تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی اعتراض خود را به تبعیض و بی عدالتی ناشی از نظام سرمایه داری نشان دادند.



شبکه العربیه نیز اعلام کرد تظاهرات در شهر رم با حمله معترضان به یکی از ساختمانهای وابسته به وزارت دفاع ایتالیا همراه شد.



بر اساس این گزارش، معترضان ایتالیایی، این ساختمان را به نشانه خشم و ناراحتی از سیاستهای دولت برلوسکنی به آتش کشیدند.



جنبش جدید موسوم به "بورس لندن را تسخیر کنید" از امروز شنبه در انگلیس آغاز شده است و هزاران نفر از مردم این کشور با شرکت در آن اعتراض خود را به افزایش نرخ بیکاری، خصوصی سازی، تدابیر ریاضت طلبانه اقتصادی و تبعیض در انگلیس نشان می دهند.



اما امروز اولین روزی نیست که مردم کشورهای اروپایی در حمایت از مردم آمریکا دست به تظاهرات می زنند، بلکه در هفته گذشته مردم چندین کشور از جمله اتریش در شهرهای سالزبورگ و وین اقدام به برگزاری تظاهرات کرده بودند..