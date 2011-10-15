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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

تحولات یمن/

تشدید درگیریهای قبیله ای/ 112 نفر در صنعا کشته و زخمی شدند

تشدید درگیریهای قبیله ای/ 112 نفر در صنعا کشته و زخمی شدند

کشته و زخمی شدن 112 نفر در جریان تظاهرات مسالمت آمیز و شدت گرفتن درگیریها میان قبایل طرفدار و مخالف رژیم یمن از مهمترین تحولات این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شاهدان عینی گزارش دادند: در درگیری میان نیروهای یمنی و مخالفان در صنعا دوازده نفر کشته و حدود صد نفر زخمی شدند.

به گفته این شاهدان، نیروهای امنیتی رژیم یمن از گلوله های جنگی و گازهای اشک آور برای پراکنده کردن هزاران معترض که در حال حرکت از میدان التغییر به سوی خیابان الزبیری بودند، استفاده کردند.

شاهدان مذکور افزودند: بسیاری از زخمی شدگان به بیمارستان میدانی در میدان التغییر و برخی دیگر به بیمارستان علوم و فناوری صنعا منتقل شده اند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند: بسیاری از زخمی شدگان که به بیمارستان منتقل شده اند از مشکلات تنفسی پس از استنشاق گازهای اشک آور رنج می برند.

در همین راستا برخی منابع وابسته به مخالفان از دستگیری بسیاری از تظاهرات کنندگان توسط نیروهای هوادار رژیم خبر دادند این اوباش از باتوم، سنگ و سلاح علیه مخالفان استفاده کردند.

این منابع همچنین از حمله طرفداران عبدالله صالح به تظاهرات کنندگان از بالای پشت بام وزارت خارجه خبر دادند.

خبر دیگر اینکه در درگیریهای میان جنگجویان قبیله بزرگ حاشد با قبایل دیگر در شمال صنعا شماری کشته شده اند.جنگجویان "شیخ صغیر بن عزیز" رهبر طرفدار عبدالله صالح مراکز وابسته به مخالفان رژیم را در مناطق "صوفان" با توپ  هدف قرار دادند.

کد مطلب 1433844

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