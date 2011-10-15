79 درصد مسکن روستایی علی آباد بی دوام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابا کردی عصر شنبه در حاشیه بررسی وضعت ساختمانهای مقاوم سازی شده روستایی افزود: از مجموع 12 هزار و 580 واحد مسکونی روستایی شهرستان 9 هزار و 956 واحد حدود 79 درصد آنها نیمه بادوام یا بی دوام هستند.

وی اظهار داشت: از سال 74 تاکنون با اجرای طرح ویژه مسکن روستایی بیش از سه هزار و 900 واحد مسکونی تحت پوشش مقاوم سازی قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: از این تعداد، کار مقاوم سازی دو هزار و 830 واحد به پایان رسیده است.

باباکردی بیان داشت: در صورت داشتن اعتبار کافی قادر هستیم بخش زیادی از این وادها را در سالهای آتی مقاوم سازی کنیم.

رئیس بنیاد مسکن روستایی علی آباد گفت: تشکیل نظام فنی روستایی، تاسیس دفتر فنی مهندسی در روستاها، برگزاری دوره های آموزشی برای ناظران و استادکاران و اجرای طرح بیمه حوادث 10 ساله ساختمانها با مبالغ پایین از اقدامات این نهاد برای تسریع در مقاوم سازی مسکن روستایی است.