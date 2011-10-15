به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی الله شمس بیرانوند در نشست مشترک شورای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مسئولان کانون ها با محوریت توجیه طرح حلقه های صالحین اظهار داشت: طی سالجاری برنامه‌های متعددی در راستای خدمت رسانی به آحاد مردم در منطقه محروم هفت چشمه شهرستان نورآباد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا با برپایی بیمارستان صحرایی شهید ولیان در رشته های مختلف توسط پزشکان و با کمک پرسنل مامایی، پرستاری، روانشناسی و بینایی سنجی 3 هزار نفر ویزیت شده اند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان یادآور شد: همچنین طی این مدت 26 عمل جراحی موفق نیز در این بیمارستان صحرایی انجام شد.

امیدعلی پاپی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این زمینه اظهار داشت: کارهایی که در بخش سلامت شهرستان دلفان در هفته دفاع مقدس انجام شد با همکاری فرمانداری و بخشداری این شهرستان صورت گرفته است.