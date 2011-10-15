به گزارش خبرگزاری مهر شبکه الجزیره لحظاتی پیش گزارش داد: اوباش وابسته به رژیم عبدالله دوم به یک نشست عشایری حمله کردند.

موضوع نشست مذکور که در نزدیک پایتخت اردن برگزار شده بود ضرورت انجام اصلاحات فراگیر در این کشور بود که اوباش چهل خودروی شرکت کنندگان در این نشست را به آتش کشیدند.

شایان ذکر است که علاوه بر امان پایتخت اردن که معمولا شاهد تظاهرات ضد فساد و در حمایت از انجام اصلاحات است در شهرهای دیگر این کشور نیز تظاهرات مشابهی برگزار می شود. این درحالی است که اوباش با حمایت رژیم تظاهراتی در برخی مناطق انجام داده و به سوی نمازگزاران حمله کرده اند و نیروهای امنیتی هم تلاش خاصی به عمل نیاوردند.



بر اساس گزارش الجزیره، اوباش وابسته به رژیم اردن در شهرک سحاب معترضان را سنگباران کرده بودند.