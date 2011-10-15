محمد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون در دوشهرستان علی آباد کتول و کلاله این سامانه راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: در صورتیکه فرمانداریها مراکز ستاد مدیریت بحران خود را مهیا کنند، این سامانه در آن شهرستانها نیز راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: سامانه های هوانما به شبکه ملی کشور متصل است و قادر است اطلاعات جوی شهرهای کشور و جهان را از این طریق مشاهده کرد.

رضوی گفت: پس از کلاله، علی آبادکتول دومین شهری است که این سامانه در اتاق مدیریت بحران فرمانداری نصب شده است.

معاون هواشناسی گلستان گفت: برای راه اندازی این تکنولوژی جدید بیش از 80 میلیون ریال هزینه شده است.

گلستان 14 شهرستان دارد.