موج اعتراضات ایتالیا را فرا گرفت/ به آتش کشیدن پرچم اتحادیه اروپا در رم

همزمان با تظاهرات ضد سرمایه داری در بیش از هزار شهر آمریکا، صدها هزار نفر از مردم ایتالیا امروز شنبه به خیابانهای شهر رم آمده و یک دل و یک صدا با اعضای جنبش "تسخیر وال استریت" نارضایتی خود را از شکاف طبقاتی موجود و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت سیلویو برلوسکنی ابراز کردند.

اتحادیه های صنفی، گروههای دانش آموزی و جنبشهای ضد سرمایه داری حمایت خود را از تظاهرات امروز شنبه اعلام کرده و خواستار حضور گسترده در این تظاهرات شده بودند.

تظاهرات ایتالیایی ها از "میدان جمهوری" در نزدیکی "ترمینی" ایستگاه اصلی راه آهن آغاز و به میدان میدان "سان جووانی" مقابل کلیسای "سنت جان" ختم شد.

اعتراضات علیه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و طرح های ریاضت طلبانه دولت در رم به خشونت کشیده شد و پلیس برای مهار معترضان به استفاده از گاز اشک آور و پرتاب بطریهای آب به سوی معترضان متوسل شد.

معترضان ایتالیایی همچنین شیشه مغازه ها را شکسته و اتوموبیلها را در میدان سان جووانی به آتش کشیدند، به طوریکه زبانه آتش از مناطق دورتر از میدان دیده می شد.

شاهدان با اشاره به حضور گسترده پلیس در صحنه تظاهرات اعلام کردند دانشجویان خشمگین آگهی های تبلیغاتی را در خیابانها پاره کرده و به سوی پلیس که سعی در متفرق کردن معترضان بود، سنگ پرتاب کردند.

با وجود تدابیر شدید نیروهای امنیتی ضد شورش، معترضان پرچم اتحادیه اروپا را در شهر رم به آتش کشیدند و با حمل پلاکاردهای که روی آن نوشته شده بود "ما 99 درصد بوده و خواهان اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی هستیم" و "بانکداران فاسد باید هزینه بحران مالی را بپردازند نه مردم عادی" نارضایتی خود را از سیاستهای ناکارامد اقتصادی دولت و آمار بالای بیکاری اعلام کردند.

پلیس ایتالیا همچنین از حمله روز گذشته دانشجویان به دفتر مرکزی موسسه مالی "گلدمن ساش" آمریکا در شهر میلان ایتالیا و پرتاب تخم مرغ به ساختمان مرکزی بزرگترین بانک این کشور خبر داد.