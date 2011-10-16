انسان معاصر از خلأ معنویت در رنج است

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا درباره نقش گسترش ایمان و معنویت در ارتقای امنیت و آرامش جوامع به خبرنگار مهر گفت: یکی از عواملی که در دنیای امروز مورد توجه انسانها و جوامع قرار گرفته ایمان و معنویت است.

وی تصریح کرد: فقدان ایمان و معنویت در درون انسانها باعث به وجود آمدن نوعی خلأ می‌شود که انسان در دوره مدرن به نوعی با آن مواجه شده است.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه یادآور شد: تأکید بر ارزشهای سکولار و فاقد معنویت باعث شد تا انسانها با تأکید بر عقل ابزاری ارزشهای دینی و معنوی را در حاشیه قرار دهند و به آن بی توجه باشند.

وی یادآور شد: جوامع متشکل از افراد است. به هر میزان که سطح معنوی جوامع پایین باشد در این صورت جامعه به عنوان یک کل انسانی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" تأکید کرد: به هر میزان که افراد در یک جامعه آرامش و احساس امنیت و ثبات کنند در این صورت جامعه نیز متأثر از آن خواهد بود.

لچز در پایان تصریح کرد: بنابراین ایمان و معنویت باعث می‌شود مناسبات اجتماعی متأثر از آن باشد و افراد در رفتار با یکدیگر نیز الگویی دیگر از رفتار اجتماعی را به نمایش بگذارند که در مقایسه با زمانی که جامعه فاقد معنویت است متفاوت است.