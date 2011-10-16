پشت پرده سناریو ترور/ حربه اوباما برای منحرف کردن نگاهها ازاعتراضات

"محمد العاصی" امام جمعه واشنگتن در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح علت اتهام زنی آمریکا به ایران در برهه زمانی کنونی پرداخت و گفت : مطرح کردن این اتهام در شرایط سیاسی کنونی آمریکا که جنبش سراسری "تسخیر وال استریت" در این کشور فراگیر شده، بسیار قابل تامل است.

وی افزود: در حال حاضر سیاستهای "باراک اوباما" سبب شده آمریکا شاهد یکی از بدترین دوره های اقتصادی خود باشد و این مسئله به ناامیدی افکارعمومی از دولت وی و به راه افتادن اعتراضات گسترده منجر شده است. اتهام زدن به کشوری مانند ایران نیز به منظور منحرف کردن افکار عمومی به سوی خارج انجام می شود، زیرا دولت آمریکا در حال حاضر از سوی مخالفان داخلی به شدت تحت فشار قرار گرفته است.

با این اتهام زنی اوباما خیال خود را برای دریافت کمکهای مالی از صهیونیستها راحت کرده و برای رقابتهای انتخاباتی 2012 آماده می شود . امام جمعه واشنگتن امام جمعه واشنگتن دلیل دیگر این اتهام زنی را نفوذ لابی صهیونیسم دانست که از دیرباز به دنبال مطرح کردن موضوعی جنجالی برای ایجاد تنشهای بیشتر بین تهران به عنوان بزرگترین دشمن خود با آمریکا است. به گفته وی، این یکی از سازوکارهایی است که صهیونیستها برای حفظ و دفاع از منافع خود به کار می گیرند. امام جمعه واشنگتن دلیل دیگر این اتهام زنی را نفوذ لابی صهیونیسم دانست که از دیرباز به دنبال مطرح کردن موضوعی جنجالی برای ایجاد تنشهای بیشتر بین تهران به عنوان بزرگترین دشمن خود با آمریکا است. به گفته وی، این یکی از سازوکارهایی است که صهیونیستها برای حفظ و دفاع از منافع خود به کار می گیرند.

وی در توضیح علت سوم چنین ادعایی علیه ایران اظهار داشت : با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اوباما برای جلب آرا بیشتر در فرصت باقی مانده به تکاپو افتاده است. وی می داند که در حال حاضر کمتر از هر رئیس جمهور دیگر تاریخ آمریکا در بین مردم محبوبیت داشته و این مسئله سبب نگرانی شدیدش شده است. از این رو اوباما به منظور امیدوار شدن برای پیروزی در انتخابات مذکور به دنبال جلب منابع مالی است، کاری که لابی صهیونیسم به خوبی می تواند انجام دهد. در این شرایط چنین اتهامی به ایران وارد می شود و با این کار رئیس جمهوری آمریکا خیال خود را برای دریافت کمکهای مالی از صهیونیستها راحت کرده و برای رقابتهای انتخاباتی 2012 آماده می شود.

محمد العاصی افزود: با توجه به این عوامل ادعای طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مطرح می شود که با توجه به اطلاعات موجود امری غیرقابل باور و غیرعملی است و در آن تلاش لابی صهیونیستی که به دنبال ایجاد تنش و حتی جنگ غرب با ایران است، قابل مشاهده است.

وی در پاسخ به این سوال که پیامدهای اتهام زنی آمریکا علیه ایران چه می تواند باشد، گفت : نتیجه ای که این ادعا می تواند برای واشنگتن داشته باشد این است که با چنین اقدامی کشورهای غربی را برای اعمال فشارهای بیشتر به ایران با خود همراه می کند. آمریکا طبق سیاستهای دهه های گذشته خود دنباله رو خواسته های اسرائیل است و می کوشد هر طور شده ایران را از نظر اقتصادی منزوی کند.

واشنگتن می کوشد با این حربه از تاثیرپذیری کشورهای منطقه از ایران به ویژه پس از وقوع تحولات اخیر و بیداری اسلامی که سبب تقویت احساسات ضدآمریکایی شده جلوگیری و نظم مورد نظر خود را که با این تحولات فروپاشیده دوباره در منطقه ایجاد کند. به اعتقاد امام جمعه واشنگتن این ادعا که یک ایرانی در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن دست داشته بهانه خوبی است برای آمریکا تا تردید همپیمانان اروپایی اش را در اعمال فشارهای بیشتر به ایران برطرف کند. وی یادآور شد: این اتهام زنی همچنین نگاهی به رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان به عنوان همپیمان اصلی آمریکا در بین کشورهای عربی دارد. هدف از این اقدام نیز ایجاد تنش در روابط این دو کشور و محکم کردن جای پای واشنگتن است که با کمک آن می تواند در منطقه هم فشارهایی را به ایران وارد کند. به اعتقاد امام جمعه واشنگتن این ادعا که یک ایرانی در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن دست داشته بهانه خوبی است برای آمریکا تا تردید همپیمانان اروپایی اش را در اعمال فشارهای بیشتر به ایران برطرف کند. وی یادآور شد: این اتهام زنی همچنین نگاهی به رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان به عنوان همپیمان اصلی آمریکا در بین کشورهای عربی دارد. هدف از این اقدام نیز ایجاد تنش در روابط این دو کشور و محکم کردن جای پای واشنگتن است که با کمک آن می تواند در منطقه هم فشارهایی را به ایران وارد کند.

العاصی در پایان تاکید کرد: واشنگتن می کوشد با این حربه از تاثیرپذیری کشورهای منطقه از ایران به ویژه پس از وقوع تحولات اخیر و بیداری اسلامی که سبب تقویت احساسات ضدآمریکایی شده جلوگیری و نظم مورد نظر خود را که با انقلابهای مردمی، فروپاشیده دوباره در منطقه ایجاد کند.