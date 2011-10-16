عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- حملات موشکی آمریکا در سومالی، پاکستان و یمن در دو روز گذشته بیش از 100 کشته بر جا گذاشت.

- شمار تلفات درگیریها در شهر صنعا یمن به 20 نفر رسید.

- یک نظامی دیگر انگلیس در ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان کشته شد.

- در درگیریها میان معترضان و پلیس در شهر رم ایتالیا دست کم 70 نفر زخمی شدند.

- در درگیریها در میدان تایمز نیویورک 70 معترض به نظام سرمایه داری در آمریکا بازداشت شدند و یک معترض دیگر زخمی شد.

- ارتش چین از اعزام کمکهای بشردوستانه به سیل زدگان تایلندی خبر داد.

- همزمان با تظاهرات ضد سرمایه داری جنبش تسخیر وال استریت در آمریکا، دهها هزار نفر از مردم آلمان به خیابانها آمدند.

- تحلیلگران درباره بدتر شدن اوضاع اقتصادی در آمریکا هشدار دادند.

- مردم غزه برای استقبال از اسرای فلسطینی شروع به تزیین اماکن و خیابانها کردند.

- بر اثر آشوب در زندانی در شمال شرقی مکزیک 20 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند.

- وزیر خارجه مصر تاکید کرد: هیچ گونه تضمینی به آمریکا و یا کشوری غیر از آن نمی دهیم.