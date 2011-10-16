تاخیر 6 ساله در ساخت جاده علی آباد - شاهرود/ مصوبه سفر اجرایی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وعده احداث این جاده پاسخی بود به خواسته دیرینه مردم این منطقه که باعث خوشحالی اهالی منطقه گردید ولی عملیاتی نشدن این طرح موجب نگرانی مردم شده است.

ستاد مردمی پیگیری جاده علی آباد به شاهرود با ابراز نگرانی از کندی اجرایی شدن این طرح اعلام کرد: در سال 85 برای عملیاتی شدن این مصوبه بودجه ای در نظر گرفته شد و بخشی از زمینهای مسیر این جاده در روستای شیرین آباد خریداری شد.

پس از آن عملیات اجرایی این مصوبه شروع شد و متاسفانه با مخالفات برخی اجرای این مصوبه در هاله ای ابهام قرار گرفت.

پیگیریهای مستمر اهالی منطقه باعث شد تا وعده محقق نشده رئیس جمهوری در دستور کار مسئولان قرار گیرد و در چندسال گذشته مسئولان امر به طرق مختلف قول اجرای این مصوبه را به مردم دادند ولی از عمل خبری نبود.

بر اساس اعلام ستاد مردمی پیگیری جاده علی آبادکتول، پیگیریها ادامه داشت تا آنکه در تاریخ 19 خردادماه سالجاری جلسه ای در استانداری گلستان با حضور استاندار نماینده تام الاختیار رئیس جمهوری و دیگر مسئولان دست اندرکار برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد که عملیات جاده سازی چهار کیلومتر مسیر خاکی پشت روستای شیرین آباد به اتمام برسد تا نقشه نهایی ادامه مسیر طراحی و آماده شود.

بر اساس اعلام این ستاد، باز مشاهده می شود که از تحقق وعده مسئولان خبری نیست و این بار علت تاخیر را نبود بودجه بیان می کنند. این درحالی است که برای احداث این چند کیلومتر راه و تحقق وعده عمل نشده بیش از 6 سال وقت تلف شده است.

ستاد مردمی پیگیری جاده علی آبادکتول به شاهرود اعلام کرد: تاخیر در اجرای مصوبه به صلاح نیست و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.

پیگیری نماینده ویژه رئیس جمهوری

به گزارش مهر، نگرانی ستاد مردمی پیگیری ساخت جاده علی کتول به شاهرود در حالیست که جواد قناعت استاندار گلستان از زمان انتصاب تاکنون همواره پیگیر رفع مشکلات زیست محیطی و اجرایی این طرح ملی بوده است و جلسات مختلفی با حضور نمایندگان دستگاههای دخیل کشور و استان در این زمینه برگزار شده است.

پیشینه جاده علی آباد



بر اساس درخواستهای متعدد مردم و مسئولان منطقه در سال 1362 به پیشنهاد اداره کل راه و ترابری وقت با نظر مشاوران و کارشناسان فنی وزارت راه و ترابری قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم جاده علی آباد کتول ـ شاهرود از طریق محور زرین گل با مهندسان مشاور اتحاد راه منعقد شد که در آن مشخصات محور به صورت راه فرعی اعلام شد.