تاخیر 6 ساله در ساخت جاده علی آباد - شاهرود/ مصوبه سفر اجرایی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وعده احداث این جاده پاسخی بود به خواسته دیرینه مردم این منطقه که باعث خوشحالی اهالی منطقه گردید ولی عملیاتی نشدن این طرح موجب نگرانی مردم شده است.
ستاد مردمی پیگیری جاده علی آباد به شاهرود با ابراز نگرانی از کندی اجرایی شدن این طرح اعلام کرد: در سال 85 برای عملیاتی شدن این مصوبه بودجه ای در نظر گرفته شد و بخشی از زمینهای مسیر این جاده در روستای شیرین آباد خریداری شد.
پس از آن عملیات اجرایی این مصوبه شروع شد و متاسفانه با مخالفات برخی اجرای این مصوبه در هاله ای ابهام قرار گرفت.
پیگیریهای مستمر اهالی منطقه باعث شد تا وعده محقق نشده رئیس جمهوری در دستور کار مسئولان قرار گیرد و در چندسال گذشته مسئولان امر به طرق مختلف قول اجرای این مصوبه را به مردم دادند ولی از عمل خبری نبود.
بر اساس اعلام ستاد مردمی پیگیری جاده علی آبادکتول، پیگیریها ادامه داشت تا آنکه در تاریخ 19 خردادماه سالجاری جلسه ای در استانداری گلستان با حضور استاندار نماینده تام الاختیار رئیس جمهوری و دیگر مسئولان دست اندرکار برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد که عملیات جاده سازی چهار کیلومتر مسیر خاکی پشت روستای شیرین آباد به اتمام برسد تا نقشه نهایی ادامه مسیر طراحی و آماده شود.
بر اساس اعلام این ستاد، باز مشاهده می شود که از تحقق وعده مسئولان خبری نیست و این بار علت تاخیر را نبود بودجه بیان می کنند. این درحالی است که برای احداث این چند کیلومتر راه و تحقق وعده عمل نشده بیش از 6 سال وقت تلف شده است.
ستاد مردمی پیگیری جاده علی آبادکتول به شاهرود اعلام کرد: تاخیر در اجرای مصوبه به صلاح نیست و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.
پس از این مصوبه، مطالعات مقدماتی این پروژه آغاز و با راهنمایی کارشناسان منابع طبیعی استان باقی مانده مسیر اجرای پروژه مشخص شد و طول مسیری که در این قسمت مورد مطالعه قرار گرفت 24 کیلومتر بود که نقشه های تفصیلی 6.5 کیلومتر از مسیر تهیه و عملیات اجرایی سه کیلومتر خارج از عرصه های جنگلی شروع و بخشی از عملیات به انجام رسید که در ادامه با مخالفت سازمان محیط زیست کشور این پروژه متوقف شد.
با پیگیری صورت گرفته ازمردم و مسئولان، هیئت وزیران درجلسه چهارم مهرماه 87 طی مصوبه ای ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح، بند جدیدی را به مصوبه قبلی اضافه کرد با این مضمون که وزارت راه و ترابری با نظر استانداری گلستان به میزان درختان قطع شده نسبت به کاشت درختان جدید اقدام کند که این موضوع نیز با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد.
از اینرو به لحاظ اینکه مسائل زیست محیطی طرح نیز مدنظر قرار گیرد به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور طی نامه شماره 86105 مورخ30 مرداد 86 موضوع در جلسه مورخ 18 فروردین سال87 کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست مطرح و این کمیسیون طی نامه شماره 10550\37677\22 به تاریخ 31 فروردین سال 87 ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح (برای بار سوم) مواردی به شرح ذیل موردتصویب قراردارد.
بر اساس کریدور مناسب انتخاب شده وزارت راه و ترابری طراحی راه اصلی را که مضمن کمترین تخریب جنگل باشد را ظرف مدت 6 ماه انجام و به سازمان محیط زیست ارائه نماید و سازمان مذبور نیز ظرف مدت یکماه نظر خود را به وزارتخانه یادشده ارائه کند.
بر اساس این مصوبه مقرر شد موارد اختلاف در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست بررسی و تصمیم گیری شود و طرح ارزیابی زیست محیطی مسیر فوق با مشاور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست، توسط وزارت راه وترابری تهیه و پس از تایید کارکرده و موضوع آیین نامه ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه کشور با نظارت عالی سازمان مزبور انجام شود.
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