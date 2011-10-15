به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره بسیار معتبر بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی، فیاپ، انجمن عکاسان آمریکا، اتحادیه جهانی عکاسان بدون مرز، اتحادیه بین المللی عکس اروپا و انجمن عکاسی صربستان برگزار شد.

در این جشنواره، هشت هزار و 106 اثر از 607 عکاس از 62 کشور مختلف از سراسر دنیا به دبیرخانه جشنواره رسید که در نهایت رضا وهمی عکاس گلستانی، عضو دائمی فدراسیون جهانی عکاسی و عکاس اجتماعی سازمان جهانی یونسکو موفق شد مدال طلای بور صربستان را در بخش رنگی با عکس"سهم من از زندگی" کسب کند.

محمد رضا مومنی، عکاس خوش نام اصفهانی نیز موفق شد نشان طلای بور صربستان را با عکس"آینده از آن من است" در بخش سیاه و سفید کسب نماید.

دیگر عکاس ایرانی سید اسماعیل موسوی هم موفق شد دیپلم افتخار اتحادیه جهانی عکاسان بدون مرز را با اثری به نام "ناخشنود" کسب کند.

رضا وهمی که حدود یک ماه قبل داوری آثار عکاسان ایرانی در جام جهانی کلوپ های فدراسیون جهانی هنر عکاسی را نیز بر عهده داشت، پیش از این نیز موفق به کسب چهار مدال طلای جهانی دیگر در کشورهای اتریش، انگلیس، قبرس و کره جنوبی شده بود.

وی تا کنون علاوه بر کسب این پنج مدال، موفق به دریافت شش نشان ویژه، دیپلم افتخار، روبان و تقدیر در مسابقات بین المللی عکاسی در کشورهای مختلف دنیا شده است که از آن جمله می توان به کسب دیپلم افتخار و معرفی به عنوان عکاس منتخب جشنواره جهانی ادینبورگ اسکاتلند، بزرگترین فستیوال هنری دنیا و قدیمی ترین مسابقه ی عکس جهان اشاره کرد.