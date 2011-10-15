ادامه اقدامات اصلاح طلبانه اسد/تدوین قانون اساسی جدید تا 4 ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دستور "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه کمیسیونی متشکل از 29 نفر به ریاست "مظهر العنبری" وزیر سابق دادگستری این کشور مامور تدوین قانون اساسی جدید این کشور شد.

در این کمیسیون همچنین افرادی از طیف مخالفان دولت از جمله "قدری جمیل" رئیس حزب کمونیست حضور دارند. این در حالی است که یکی از خواسته های اصلی معترضان سوریه ای تغییر در قانون اساسی این کشور است.