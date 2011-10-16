"معناشناسی" منتشر شد

معناشناسی دانش بررسی و مطالعه معانی در زبانهای انسانی است. به طورکلی، بررسی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناسی میگویند.
آنچه در ارتباطات انسانی مورد توجه است انتقال معنا است. در واقع در ارتباطات ما معانی را منتقل میکنیم. حال سؤال این است که خود معنا به چه معنایی است.
چگونه با ترکیب کلمات، معانی جملات ارائه میشود، چه عاملی باعث میشود تا بگوییم جملهای مبهم و غیرشفاف است، اینها سؤالاتی هستند که در معناشناسی مورد بررسی قرار میگیرند.
این کتاب در سه بخش اصلی سامان یافته است. بخش اول کتاب بر مقدمات بحث توجه و تأکید کرده است. در این بخش موضوعاتی چون معناشناسی در زبان شناسی، معناشناسی و نمادشناسی، معناشناسی در الگوی گرامر، معنا و اندیشه و واقعیت مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در بخش دوم معناشناسی مورد توجه و توصیف قرار گرفته است. معنای کلمات، کلمات و دسته بندیهای گرامری، ارتباطات واژهای، منطق و واقعیت و نقشهای موضوعی در این بخش از کتاب مورد توجه و بررسی قرار گرفتهاند.
بخش سوم اثر حاضر به بررسی موضوع رهیافتهای نظری در معناشناسی پرداخته است. نظریه معناشناختی کاتز، قواعد گرامری و اجزای معناشناسی و معناشناسی صوری از جمله موضوعاتی هستند که در این بخش از کتاب مورد توجه بودهاند.
جان سعید نویسنده این کتاب استاد ترینیتی کالج دوبلین در ایرلند است.
