فضاهای تفریحی در قم افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور از روند اجرای پروژه‌های ورزشگاه 4500 نفری قم، تالار مرکزی شهر، یادمان شهید گمنام پردیسان و چند پروژه دیگر بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفت.



وی از روند اجرای پروژه‌های ورزشگاه 4500 نفری قم، تالار مرکزی شهر، یادمان شهید گمنام پردیسان، احداث اولین پارک آبی قم و چند پروژه دیگر بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفت.



استاندار قم در بازدید از روند تکمیل پروژه بهسازی و زیباسازی ‌قبرستان وادی‌السلام، به ضرورت ساماندهی قبرستان وادی‌السلام و ایجاد فضای مناسب شهری اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه تخریب فضاهای نامناسب این قبرستان با سرعت خوبی در حال انجام است و با تکمیل دیوارکشی محوطه آن، کار احداث ورودی درخور برای این مکان آغاز می‌شود.



ضرورت ساماندهی و اجرای فضای سبز قبرستان وادی الاسلام توسط شهرداری



موسی پور ساماندهی و اجرای فضای سبز این قبرستان توسط شهرداری را ضروری عنوان کرد و گفت: با تکمیل پروژه ساماندهی قبرستان وادی‌السلام و جمع‌آوری و تخلیه کاربری‌های ناکارآمد از این مکان ضمن احیای این فضای شهری، مکانی مناسب برای همشهریان و مسافران آماده می‌شود.



وی در ادامه بازدید خود با حضور در محل احداث تالار مرکزی شهر ضمن بررسی پیشرفت این پروژه، نقشه‌های این طرح را مورد بازبینی قرار داد.



استاندار قم با اشاره به جزئیات این طرح، لزوم تسریع در تکمیل آن را یادآور شد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های قم و نیازی که در استان به این مرکز وجود دارد باید هرچه سریع‌تر این پروژه آماده بهره‌برداری شود.



وی همچنین در بازدید از اولین پارک آبی قم که در بوستان غدیر این شهر در حال احداث است، با اشاره به لزوم افزایش فضاهای تفریحی در استان، یادآور شد: در احداث این پارک که با 8 هزار و 500 متر زیربنا در دو سالن مجزا ساخته می‌شود، باید اقتضائات شهر قم مورد نظر باشد.



حجت الاسلام موسی پور گفت: توجه به معماری ایرانی اسلامی در نماهای این مجموعه و اقتضائات مذهبی و فرهنگی در ساخت این پروژه باید مورد تاکید و توجه باشد.



ورزشگاه 4500 نفری قم ظرفیت عظیمی برای اجرای مسابقات ملی و بین المللی را ایجاد می کند



وی در ادامه ضمن بازدید از پروژه احداث ورزشگاه چهار هزار و 500 نفری قم، با اشاره به پیشرفت 30 درصدی این پروژه که در زمینی به مساحت 6 هزار و 500 متر در حال احداث است، گفت: با توجه به نیاز قم به توسعه و افزایش فضاهای ورزشی، این مجموعه ظرفیت عظیمی را برای اجرای مسابقات ورزشی ملی و بین‌المللی در استان ایجاد خواهد کرد.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه با اختصاص اعتبارات لازم، خواستار همکاری مدیران استان برای اختصاص زمین برای پارکینگ و فضاهای جنبی این مجموعه شد.



وی همچنین در بازدید از پروژه ساختمان جدید استانداری قم، لزوم بهره‌گیری از معماری ایرانی اسلامی در نمای این ساختمان را یادآور شد و بر ضرورت تسریع در اتمام این پروژه تاکید کرد.



موسی پور در پایان این بازدیدها با حضور در محل مزار شهید گمنام پردیسان، از نزدیک در جریان احداث یادمان مزار این شهید و تکمیل بوستان فاطمه زهرا(س) ‌قرار گرفت.

