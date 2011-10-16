۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۳۷

علیدوستی:

173 هزار تن کالا از استان قزوین به خارج از کشور صادر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان قزوین گفت: در شش ماهه اول سال جاری 173 هزار تن کالا به ارزش 145 میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شد.

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه امسال 173 هزار تن کالا به ارزش 145 میلیون دلار به مقصد کشورهای عراق، ترکیه، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، هلند و پاکستان صادر شده است.
 
وی افزود: اقلام صادراتی بطور عمده شامل مواد شوینده، کاشی و سرامیک، مفتول مسی، آهن آلات و فولاد، مصنوعات مسی، کمپرسور گازی، شیشه وآینه، سایر لوازم و اشیاء برقی، سنگ و کنستانتره مولیبدن می باشد که از نظر وزنی 21 درصد کاهش واز نظر ارزش 48 درصد افزایش داشته است.
 
علیدوستی تعداد کشورهای مقصد کالاهای ایرانی را 43 کشور و تنوع آنها را 61 نوع کالا ذکر کرد.
 
مدیرکل گمرک استان قزوین تصریح کرد: در مدت یاد شده میزان واردات کالا نیز 77 هزارتن به ارزش 415 میلیون دلار بوده که از گمرک قزوین ترخیص شده است.
 
این مسئول یادآورشد: کالاهای ترخیص شده بطورعمده شامل کشنده تریلر و کامیون، کمپرسور، اجزاء و قطعات کولر، سواری پورشه، تجهیزات خط تولید نورد فلزات با متعلقات، لوله شیشه ای جهت ساخت پوکه آمپول است که ازکشورهای آلمان، هلند، ترکیه، ژاپن، سنگاپور، چین، ایتالیا و فرانسه وارد کشور شده اند.
 
علیدوستی بیان کرد: کالاهای وارداتی در 835 نوع کالا ازنظر وزنی 48 درصد و از نظر ارزش 61 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و از 52 کشور جهان وارد استان شده است.
 
وی در خصوص درآمدهای گمرک در شش ماهه امسال هم گفت: درآمد عمومی این گمرک در این مدت 841 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 153 درصد رشد برخوردار شده است.
 
این مسئول بیان کرد: در بخش حقوقی و قضایی نیز با تشکیل 139 فقره پرونده به ارزش 53 میلیارد و 576 میلیون ریال بیش از 362 میلیارد و 183 میلیون ریال جریمه تعیین شده است.
 
مدیرکل گمرک استان قزوین اظهارداشت: تعداد 218 بسته امانت پستی به ارزش 113 میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین 785 بسته پستی از سایر کشورها به ارزش 286 میلیون ریال وارد گمرک شده و پس از  ارزیابی، ترخیص شده است.
 
وی اضافه کرد: همچنین ترانزیت چهار هزار تن مواد سوختی از مبداء عراق توسط 199 دستگاه کامیون به مخازن تحت پوشش این گمرک برای بارگیری و خروج از مرز میلک به کشورهای هدف از دیگر فعالیت های اداره کل گمرک استان قزوین در ششماهه امسال بوده است.
