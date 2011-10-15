ازدواج اتباع بیگانه با افراد بومی تهدیدی برای هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی عصر شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی هرمزگان، اظهار داشت: با توجه به شناختی که از استان هرمزگان به واسطه حضور چندساله در سازمان بهزیستی کشور دارم معتقدم می توان قدمهای بلندی را برای پیشرفت بهزیستی در هرمزگان با همکاری همه برداشت.

وی ادامه داد: هر سازمانی دارای نقاط قوت و ضعف است و من هم به دنبال رفع نقاط ضعف بهزیستی هرمزگان همچون کمبود اعتبارات، پرداخت شهریه مددجویان دانشجو، بازتوانی مددجویان، رفع مشکل مسکن مددجویان و مشکلات دیگر هستم.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: مهاجرت اتباع بیگانه به استان هرمزگان و ازدواج آنان با افراد بومی این منطقه تهدیدی برای هرمزگان است و مشکلات بهداشتی و اجتماعی را در این استان افزایش می دهد و بنده برنامه هایی برای جلوگیری از این ازدواجها دارم.

محمدی با اشاره به وجود مشکلی به نام فقر و حاشیه نشینی در هرمزگان، عنوان کرد: من برنامه هایی برای رفع مشکل بیکاری مددجویان با توجه به وجود مناطق آزاد و مناطق تجاری در هرمزگان دارم.

وی در خصوص دیگر برنامه های خود گفت: کاهش نرخ متوسط بروز معلولیتها به نصف، کنترل رشد آسیبهای اجتماعی، توانمندسازی مددجویان، ایجاد اشتغال، مشاوره های ژنتیک و آموزشی از جمله دیگر برنامه های بنده است.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان اضافه کرد: گسترش ضریب نفوذ خدمات بهزیستی و ایجاد اشتغال برای مددجویان از جمله برنامه های مهم بنده در دوران مدیریت در بهزیستی هرمزگان است همچنین افزایش مشارکت بخشهای غیردولتی و همکاری با انجمنهای مختلف از جمله دیگر اولویتهای من است.

محمدی با اشاره به طرح شایعاتی مبنی بر ایجاد تغییرات گسترده توسط وی در اداره کل بهزیستی هرمزگان بیان داشت: بلافاصله پس از انتصاب بنده شایعاتی مطرح شد که بنده قصد دارم تمام مدیران و معاونان را تغییر دهم اما این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد. من معتقدم که باید از ظرفیتهای موجود در یک مجموعه و منطقه برای پیشرفت آن استفاده کرد و خواهان ادامه کار با همین مجموعه فعلی بهزیستی هستم.