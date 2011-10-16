بازدید اعضای شورای شهر از مناطق روند اجرای پروژه ها را سرعت می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر،ملاقات عمومی مدیر منطقه سه شهرداری کرج با شهروندان این منطقه با حضور رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج "صدرنژاد" برگزار شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی با ابراز خرسندی از روند مطلوب پروژه های عمرانی در این منطقه اظهار داشت: فلسفه حضور اعضای شورای شهر آشنایی از روند طرح های عمرانی و بررسی مشکلات موجود است.

عزیز صدرنژاد افزود: در این راستا اعضای شورای شهر کرج به صورت مستمر در مناطق مختلف کرج حضور یافته و از نزدیک با مشکلات شهروندان آشنا و راهکارهای رفع این موانع را با برگزاری نشست های متعدد با مدیر منطقه بررسی می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در منطقه سه کرج بیان کرد: مدیریت منطقه با اهتمام ویژه سعی در توسعه ساختار شهری و عمرانی این منطقه دارد و اقدمات انجام شده نیز مصداق این امر است.

صدرنژاد گفت:این منطقه با وجود وسعت و جمعیت نیازمند افزایش سرانه های مختلف است و این موضوعی است که مدیریت منطقه نیز در اولویت امور خود قرار داده است.

شایان ذکر است،در این دیدار شهروندان مسایل و مشکلات خود را با مدیر منطقه سه، صفری و صدرنژاد در میان گذاشتند و دستورات و راهکارهای لازم را جهت حل مسایل و مشکلات خود دریافت کردند.





